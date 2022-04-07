人生有不少不可缺的事，其中一項就是性（這裡撇除無性戀者）。性，是我們作為人類最原始的欲望之一。性所包含的範圍很廣闊，絕對不只是床事而已。今天，我們集中討論“性幻想”。



不知道你曾否有這樣的經驗，在自慰或者偶爾做夢，腦海浮現另一半、床伴、網紅、朋友或者藝人的模樣。這也是我們所謂的性幻想。有性幻想，就是猥褻或淫蕩嗎？心理學家，告訴你有性幻想很正常也很健康。

【圖輯】有性幻想很正常！點圖放大看「產生性幻想的12個原因」👇👇👇

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心理博士Justin J. Lehmiller 在2018年進行了一項和性幻想相關的相關研究。此研究是針對了4175名美國人士進行。依據研究報告，產生性幻想的原因有如一下：

1. 喚起性欲

2. 對不同的性經驗感到好奇

3. 滿足沒有被滿足的性欲望

4. 為了逃避現實

5. 抒發被現實視為禁忌的欲望

6. 計畫著未來的性關係

7. 放鬆

8. 無聊

9. 增強自信

10. 滿足情感需求的欠缺

11. 預防性交時分心

12. 彌補另一半吸引力的不足



只要我們在不傷害和騷擾他人的情況下，適當的性幻想不但不妨礙心理發展反而有幫助舒緩壓力。 若你意識到自己無法控制就該阻止自己了。首先，遠離會觸法自己欲望的事物。例如：色情電影、圖片和網站。尋找新愛好分散自己的注意力也是好辦法。

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