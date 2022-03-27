對於身材焦慮，給自己自信的方法，不是說說的口號而已，而是實際的行動。「臉紅紅深度床遊牌卡」給你兩項與身體的和好練習，一起找回快樂的性愛！



你是否曾在做愛時，擔心自己的身材？

這個社會給予世人太多對完美身材的定義，從廣告、商品、明星身上，我們一次又一次被灌輸要像他們一樣，沒有一絲贅肉、皮膚平滑無細紋、胸大腰細臀翹、高挑強壯腿長、大眼紅唇小臉⋯⋯才是一個完美的男人／女人。

當我們一直被告知，一個「好看的」身體應該長成什麼樣子時，如果我們長得與那些人不一樣，身材就好像變成次等的、有瑕疵的，甚至連性格都有可能被貼上標籤，例如：「懶惰」、「不健康」、「沒有毅力」等等。

但是親愛的，這真的是事實嗎？你會不會對這種現象感到疑惑，並發出大聲的質疑——為什麼他們被定義成「完美」，就等於我要被定義成「不完美」？

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如果你也曾感受過這種焦慮，以下的場景，就有可能達到焦慮的高峰：

在與喜歡的人越來越親近之後，除了內心的坦誠相見，我們也會燃起肌膚之親的慾望。但衣物褪去之後，感受到伴侶赤裸裸的視線，我們感受到的除了嬌羞，也許還有一絲不安？

於是我們要求燈光調暗、我們要求對方不要看、我們一脫衣服就鑽進棉被、我們遮遮掩掩、感到扭捏⋯⋯



當對身材的焦慮，如雪球般越滾越大時，就會讓我們沒辦法盡情去感受性的愉悅。

澆熄性慾的，是對身材的焦慮

如果我們拿著麥克風，去訪問那些欲言又止的人們，在床笫之間的心底話，我們會聽到⋯⋯

「做愛時，我總是很難完全放得開。」

「伴侶問我喜歡怎麼樣被觸摸時，我一頭霧水。」

「伴侶希望我在床上更主動，但我不知道要怎麼開始⋯⋯」



於是在深怕做錯的尷尬氛圍中，曖昧氣氛不小心便消失無蹤。甚至我們還會聽到某些女孩的心裡話：

「我的妹妹不夠粉、不對稱、不夠香⋯⋯」



顏色不對、形狀不對、氣味不對⋯⋯不過親愛的，你真的知道真正的陰部長什麼樣子嗎？

陰部沒有完美，只有獨特；你的就是你的，「她」獨一無二。

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喜不喜歡自己的性器官，跟美好的性愛很有關

困擾我們的身材焦慮，常常來自不足和錯誤的資訊，也就是說——其實人們不知道如何進行一場安全有趣的性愛活動。

例如，如果今天我們真心喜歡我們的外陰部時，我們就會：

1. 少了擔憂外陰的形狀、顏色，更能專注在當下的細緻感受。

2. 更能自在地享受伴侶為我們口交的愉悅感。



在影集《性愛自修室》中，性治療師珍介紹了一個有著各式各樣的女性外陰插圖的網站（The Vulva Gallery），幫助學生接納自己性器官的模樣。學生們因此做了許多外型不同的杯子蛋糕。

每個外陰都如此特別，值得我們的欣賞與慶祝！

今晚給你，兩項與身體的和好練習

其實，我們可以從一個很簡單的地方開始：先跟自己的身體和好。因為我們相信——

當一個人知道如何創造自己的愉悅時，他也知道怎麼跟其他人一起遊戲。

1. 「外陰凝視」練習

在洗澡前後，持一個手拿鏡，仔細地凝視自己的陰部，然後記錄下自己感受到的情緒，以及想給陰部的話。

這個練習叫做「外陰凝視」，幫助我們慢慢建立我們與自己的性器官的親密感。

第一次練習時，可以給自己 15 分鐘，之後也可以每天看個 2、3 分鐘，細細感受我們對「她」的感覺變化。

將這個覺察的習慣帶到你的日常裡，給「她」一段專屬的時光。靜靜欣賞，歡快感受。漸漸地你會發現，「她」的獨特可愛與不可取代，於是「她」成為了你不可分割的一部分，疼愛著「她」，也就是疼愛著自己。

2. 「裸著身體，拿一隻筆」練習

挑選一個舒適的環境與悠閒時光，繁雜的訊息通知先關掉，放喜歡的輕鬆音樂，點喜歡的香氛蠟燭。

溫柔地褪去衣物，裸著身體，手在身側游移，細細觸摸並感受身體的每一寸肌膚。

拿一支筆，在身上的每個部位，寫下你對這個部位的感覺，並表達你對「它」的感謝與愛。

同時，也試著在過程中也去允許自己感受，對那些不太喜歡的身體部位的焦慮感。

當我們願意每天花點時間，欣賞我們所愛的、允許那些不舒服的感受存在，就是更貼近自己的方式。

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貼心重點回顧整理：5 問 5 答

Ｑ：身材焦慮是什麼？

當身材無法符合普遍社會的審美標準時，會給當事人帶來心理上的壓力，認為自己的外表不如其他人。

Ｑ：身材焦慮會造成什麼影響？

太過在乎自己的身材，會導致做愛時無法順利地專注在性愉悅之上，並影響整體性愛的順利。

Ｑ：要怎麼好好做愛？

可以先從認識自己的身體開始，喜愛身體的陰部、每一處肌膚，重視自己的性愉悅，就能把做愛這件事，帶到一個彼此都開心的境界。

Ｑ：我的妹妹（外陰部）不好看怎麼辦？

每個外陰部都是獨一無二，沒有特定的顏色、形狀，甚至是香氣。

Ｑ：要怎麼認識自己的身體？

進行「外陰凝視」與「裸身拿筆」，更好地認識自己的身體，也更能疼愛自己。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：臉紅紅性愛自修室｜做愛時好擔心身材？拒絕身材焦慮，兩項與身體的和好練習】