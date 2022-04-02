做好十足的前戲，才能有讓人享受的性愛體驗，而每個人的身體都像張神秘的地圖，需要透過不斷摸索才能掌握挑動神經的方法。



為此，日本性健康品牌TENGA透過調查公開日本男女10大性感帶，發現除了生殖器官外，「脖子、後頸」及「耳朵、耳垂」不分男女都排行前列，一起開發更多床第之間的樂趣！

TENGA調查日本男女敏感帶 生殖器官外脖子、後頸名列前茅

日本性健康品牌TENGA，一直以來致力扭轉眾人對於性的刻板印象，此次針對1000名20至69歲日本男女展開性感帶調查。其中，發現除了生殖器官排名前列外，無論男女「脖子、後頸」，「耳朵、耳垂」皆名列前茅。尤其在女性排名上可以發現，回答「陰道內部」是性感帶者佔全體29.6%，與回答「脖子、後頸」，「耳朵、耳垂」是性感帶的比例不相上下，下次挑逗床伴時不彷可以試試主攻這2個敏感帶，帶起曖昧神經。

日本男女性感帶排行榜。（TENGA）

此外，女性們快筆記，下次挑逗另一半這裡也很重要！可以看到男性排名上除了生殖器官排名1、2外，「包皮繫帶」名列第3，下次前戲時可以一路探索，燃起渴望，創造彼此情趣！

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】