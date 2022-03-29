【尹錫悅/朴槿惠/特殊活動費】南韓總統文在寅即將卸任，卻被翻出第一夫人金正淑豪花納稅人金錢，購買價值兩億韓圜（港幣約128萬）的心口針。事件引起不少網民熱議，認為總統夫人政府解釋太誇張，更有指韓國總統只要一下台便會被政治對手冠上罪名送去坐監。



文在寅及第一夫人金正淑

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韓國候任總統尹錫悅5月入主青瓦台，意味總統文在寅即將完成任期，不過他在最後日子竟再遇上政治生涯危機。近日第一夫人金正淑被捲入揮霍買衫爭議，納稅人聯盟要求她公開衣服的價格，青瓦台卻以機密為理由拒絕，指服裝費是敏感資訊，曝光會損害國家利益。

前總統朴槿惠疑似用閨密崔順實為她開設的專屬服裝店行賄，而令服裝費一事變成爭議性話題，文在寅2015年曾表示，特殊活動費用應該公開及接受監督，又指責朴槿惠花費7億韓圜（港幣約449萬元）治裝。

尹錫悅

曾狙擊金正淑的律師申平就表示：「備受討論的是價值兩億韓圜（港幣約128萬）的心口針，雖然有傳是仿製品，但只要總統夫婦公開青瓦台特殊活動費用明細，就可消除大家的疑惑。」有網民就在Twitter找到金正淑曾著過的衣服價格，更發現其中一個獵豹心口針根本不是貴價貨。

👇點撃圖片看金正淑的衣服及飾物價格👇

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時事評論員金於俊也在廣播節目上補充：「以我所知，金女士在外交活動時唯一穿過的名牌是2018年10月訪問法國期間，她和青瓦台當局協商，著上一件由Chanel首席設計師設計的外套，上面印有韓文花款。該外套已捐贈給國立博物館，正在仁川機場3樓出境大廳展示。」你又有甚麼看法呢？留言說說吧！

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