南韓總統選舉換屆，一如兩大政黨輪流掌權的「傳統」，國民力量的尹錫悅以得票率相差不到1%險勝。但原來他曾是敵對的共同民主黨黨員，更是文在寅助手，加上邪教及厭女等醜聞，未上任已是非多多。



尹錫悅（右）、文在寅 / NEWSIS

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韓國新一屆總統大選結果今日（3月10日）出爐，在野保守派的國民力量參選人尹錫悅以48.57%得票率，險勝執政黨候選人對手、得票率47.81%的李在明，即將在5月進駐青瓦台。

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這位前檢察總長曾是文在寅得力助手，卻因「太清廉」調查上司愛將、時任法務部長曹國而要退出共同民主黨。今次勝出被認為是韓國民眾喜愛政黨輪流統治，而非尹錫悅個人能力，他參選以來亦被爆出多宗醜聞，如信邪教、厭女等。

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【1】被傳迷信邪教

尹錫悅老婆的通話錄音流出，談到他20多歲時曾與一位叫「無情大師」的法師會面；辭去檢察總長一職參選後，一位「天公大師」稱尹向他學習，兩人每10日見面一次。

法號「建進」的全姓男子更被指介入尹錫悅的競選活動，是選舉對策部網絡本部的一員。競選團隊為了避免公眾誤會，解散網絡本部，但2021年10月的競選辯論中，其手掌就出現神秘的「王」字符號。

【2】模擬法庭判總統死刑

首爾大學法律系出身的尹錫悅曾參加校內模擬法庭，時值光州民主運動期間，他以模擬檢察官身份，要求判處血腥鎮壓學生的獨裁總統全斗煥死刑。

有指尹錫悅因此要到江原道避風頭，而他四年級時明明已通過第一輪律師資格試，第二輪卻不及格，甚至之後連續9年都考不上，直到1991年才通過。

【3】沒有國會議政經驗

從政8個多月就贏得選舉，亦是1987年總統直選以來，首位沒有國會議政經驗的總統。不過尹錫悅只是稍贏對手李在明，被認為是國民之黨的安哲秀退選並為他站台才獲勝。

【4】倒戈文在寅

尹錫悅曾是文在寅下屬，負責調查前總統朴槿惠和李明博的貪污案，又起訴了眾多相關官員和企業高層。

但尹錫悅因調查文在寅愛將，捲入醜聞的法務部長曹國而與文反面，甚至退出共同民主黨，2021年7月才加入現時所屬的國民力量。

【5】得罪女性選民

韓國職場性別歧視問題嚴重，但尹錫悅反而主張廢除性別平等部，因為近年網上「厭女」情緒高漲，此舉被指是討好年輕男性選民。

網民不意外尹錫悅黑歷史被翻出，更食花生指「成日都兩黨輪流做，我上就撩返你啲衰嘢」、「韓國政治不嬲都好腐敗，大把韓劇都以檢察官為題材，做得正義嘅檢察官通常都比（俾）人一早殺死」；即使文在寅已特赦朴槿惠，亦被指下場不會太好，很多網民都有興趣想知其結局。

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