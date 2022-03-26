【Omicron/第五波疫情/自我檢測/在家工作】每一個WFH的背後都有一個辛酸的故事，原本在office已經過著坐多動少的生活，誰知搬到返屋企，更是過著不會動的生活。不少人每次抗疫結束後，都能在增長的贅肉中，看到曾和疫情戰鬥過的痕跡。不想越坐越肥，偏偏唔習慣做運動的你又無從人手，到底作為初學者，有咩簡單的運動係可以幫你keep fit呢？



（Youtube@周六野 Zoey）

其實要維持完美的體態並不是一朝一夕的事，是需要我們持續性的不懈努力才可以做到。但要踏出第一步的確不是易事，各位不愛活動的朋友，先不要把運動想得比登天更難，為了大家的福祉，小編早已在網上精選了10套Youtube大熱，初學者也能輕易跟上的居家運動！當中更有不少懶人福利，不用在家中開壇，也不用在家人面前尷尷尬尬，只要在床上跟住做都能躺著變瘦！

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【1】32分鐘初學者燃脂運動

（Youtube@Coffee林芊妤）

一開始做運動，很多動作都未夠力量做，而且姿勢亦容易走歪，沒有任何健身工具的你，可以在家中跟著人氣Youtuber Coffee做這套有30分鐘以上的燃脂運動！這套動作裏沒有任何跳躍，或傷膝蓋的動作，只要站立在原地即可全身消脂！點擊看完整影片

【1】進階版－28分鐘初學者燃脂運動

（Youtube@Coffee林芊妤）

如果運動了一段時間，開始覺得上面那一套的初階燃脂運動不再像當初一樣吃力，你可以試一下這套進階版的燃脂運動，進一步虐待你身上的脂肪，並漸漸變瘦吧！點擊看完整影片

【2】12分鐘肩頸放鬆

（Youtube@Flow With Katie）

WFH日日對住部電腦，加上屋企環境又細，唔似得office連一個可以好好地坐係到做嘢的位都冇，結果本就勞損的肩頸部位，傷上加傷。如果想改善自己的肩頸膊痛，絕對可以試下這個12分鐘的肩頸放鬆運動，除了可以在工作完成時做外，更可在休息的碎片時間中讓自己的肩頸有放鬆的機會。點擊看完整影片

【3】初學者的降階練腹肌動作教學

久坐的習慣容易讓脂肪在不知不覺中堆積在肚腩上，如果不想越坐越肥就一定要好好訓練自己的核心腹肌。對於初學者有不少看似簡單的動作，其實都很難做到，擁有超過46萬訂閱人數的May Fit，除了有特意為初學者設計的降階動作外，更有物理治療師教你正確的姿勢，防止初學者捉錯用神，運動後有脖子痠、下背痛的問題！點擊看完整影片

【4】適合任何年齡、一條毛巾幫你全身拉筋

（Youtube@Coffee林芊妤）

運動最麻煩的一件事就是要開壇作法，搞餐飽先做到5分鐘運動，令人氣餒！各位上至80下至18歲的朋友，只要是想放鬆全身硬過鋼板的筋骨，不用瑜伽墊，也不用什麼工具，只需要一條人人家中都有的毛巾即可！點擊看完整影片

【5】5分鐘躺平快速瘦腿運動

（Youtube@Eileen Yu）

女士很容易會有下肢肥大的問題，這組在Youtube有100萬view數的5分鐘快速瘦腿運動絕對是懶人福利！想在梳化做又得、在地下做又得、在床上做都得！只要每日抽5分鐘出來躺平，便可以實行躺著瘦腿的計劃！點擊看完整影片

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【6】10分鐘瘦背瘦手臂運動

（Youtube@周六野 Zoey）

同樣有過百萬訂閱人數周六野，推薦了這套瘦手臂的運動結合了坐著和地板動作，作為初學者可以先做影片前面盤著腿的動作，簡單的運動讓你可以一邊煲劇，一邊瘦手臂也毫無難度！如果之後對手臂的肌肉掌握得更好後，便可以一試影片後段的地板動作。點擊看完整影片

【7】初學者5個動作教你徒手練翹臀

（Youtube@May Fit）

這條影片絕對是對各位想要迷人翹臀朋友的福利，全因影片中除了有教練翹臀的動作外，更有不少教初學者正確與錯誤姿勢的部分。對於在運動方面未有足夠了解，容易因此而受傷的初心者，絕對是最佳的偷人包！點擊看完整影片

【8】兩個星期瘦10公斤！韓國爆紅減肥舞

（Youtube@劉力穎 Liying Liu）

覺得齋做運動太無聊？又或者對機械又重覆的動作完全提不起勁？這類朋友絕對要一試這套觀看次數接近1000萬，韓國大熱的減肥舞，不單有令人不自覺左動右動的KPOP音樂，簡單的動作也可以讓你在不知不覺中揈走全身脂肪！初學人士的話，動作只要跟返自己的節奏和速度即可，不用一開始便做不適合自己的大幅度動作。點擊看完整影片

【9】躺著瘦！8分鐘高效瘦腰瘦肚

說到明懶人福利，當然不只一條躺著瘦的運動教學！無論是想要速刷沙漏腰，還是腹肌，但又礙於家中沒有躺在地上的活動空間，請一試這套躺平在床上便可練的運動！讓你留在自己的小空間內，既不會尷尬，又不會阻到其他人都可以輕鬆瘦。點擊看完整影片

【10】給初階者的「45分鐘-基礎瑜伽班」

（Youtube@Coffee林芊妤）

近幾年瑜伽似乎成為港女的必做運動之一，瑜伽班更是開到成行成市，想一試瑜伽到底適不適合自己，又不想付一大筆金錢的初學者，這條份量十足的影片，讓你在家中一嘗瑜伽班的滋味！在簡單的動作裏，試試自己的平衡力、柔軟度和力量。點擊看完整影片

運動無分大小，不一定要每日做足一、兩個小時或以上，甚至爆汗到喘不過氣來才算是運動，最重要的是讓你的身體有活動的機會，不要長期都維持在同一個姿勢上！而且，想要瘦是需要自己的堅持和努力，想要更完美的身軀不要再嘴上說說就算，站起來活動吧！

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香港疫情嚴峻，確診宗數日日破萬，不少公司都讓員工留家工作（WFH），一來可以防止員工聚集，二來如果有員工不幸中招，都不會造成交叉感染，不過網民「共產黨總書記」在連登討論區中發文，指自己原本以為WFH「幾美好」，結果發現反而是一種折磨……全因返工跟收工休息的界線變得模糊，睡眠質素還變差，不少網民大感認同！

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