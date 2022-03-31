【紙紮新冠疫苗/紙紮安心出行】清明節就快到，又是時候準備祭祀先人，近日網上流傳安心出行電話的紙紮製品令網民哭笑不得，指即使已去世都難逃「掃code」命運。疫情下不少祭品都相當有創意，意外成為疫市熱賣產品之一！



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1. 紙紮安心出行

紙紮電話就見得多，原來現時已進化到裝埋安心出行。照片近日在網上流傳，笑翻一眾網民，有人形容「估唔到死咗都要嘟」，亦有網民幻想地府也不能堂食，估計要買埋疫苗給先人。

紙紮安心出行 / FB @香港抗疫關注組

2. 紙紮新冠疫苗

起初由馬來西亞紙紮店主謝小龍（Raymond Shieh）製作，他表示自己受顧客鼓勵而研製，花了約兩天時間製成。紙紮製品有齊針筒及數劑疫苗，已往生的人都可以打齊三針。

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3. 紙紮防疫包

在香港及台灣都找到這款「天堂防疫組套裝」，據指口罩製作十分用心，可以像一般口罩打開並戴上面。裡面還有消毒酒精、護目鏡及探熱槍，一套只售$38，性價比超高。

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4. 紙紮卡拉OK

卡拉OK每逢疫情爆發便要停業，加上唱K難免會除口罩，相信很多人這兩年都減少前往。先人收到紙紮卡拉OK一定勁開心，不用再做「浴室歌手」過歌癮。

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5. 紙紮食好西

第五波疫情搞到兩個月以來冇得晚市堂食，未知是否怕先人同樣冇啖好食，紙紮店的食品銷量亦急升，有點心、西餐及紅酒，想食咩都得。

雖然這些生活用品變成紙紮後的確有點搞笑，但也不得不佩服商家的創意，十分貼近生活需要呢！你又會有興趣買來燒給祖先嗎？

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