第五波疫情漸漸回落，不少打工仔都開始恢復到公司上班。政府近日亦釋出不少職位空缺，更有低門檻的高薪職位，地政總署聘請二級田土轉易主任，只要你在DSE或會考包括中英文，共五科考獲「第三級」或以上成績即可申請！



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二級田土轉易主任是公務員職位，申請者需具備良好的英文會話能力，入職條件亦需通過《基本法》測試並取得及格成績。主要職責包括：擬備或查核文件、一般行政職務、協助推行資訊科技項目和就政府參與的土地交易提供所需服務等。職位起薪點是月薪＄24,070，最高更可達＄55,995！

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合資格又有興趣的朋友快點在截止日期2022年4月7日（四）晚上11：59分前，郵寄或在網上遞交申請吧！

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衞生署現聘請殮房主任是公務員職位，DSE或會考5科包括中英文合格即可申請。但申請者需通過衞生署舉辦的能力傾向測試才會獲聘，月薪由$21,340起，頂薪點可達$42,545！同時，申請者亦需具備操作電腦和基本應用程式的知識。主要職責包括處理日常文書工作、處理查詢等，須在驗屍間工作，亦可能須不定時工作。

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