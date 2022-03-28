「特別・愛增值」計劃來到第五期，即日起接受申請，免費之餘更有每月$5,800資助。《開罐 Opener》整合4個有關創意藝術的課程，包括平面設計、攝影、剪片、演戲，專為15至24歲年輕人而設，想向這方面發展就要留意了！



👉打針再感染係好事、港人原來唔用踎廁 網民熱數10句疫下含淚金句

僱員再培訓局推出的「特別・愛增值」計劃第五期即日起已接受申請，提供近500個全日制及兼讀制課程。課堂出席率達6成會獲發放特別津貼，全日制每天上課8小時可獲$223，「部分時間制」課程的特別津貼額為每日$111.5 ，每月資助金額最多$5,800。

👉失業支援｜後生仔申請3大注意位 18歲未必合資格/日期計算有蠱惑

其中25個職業技能課程是專為15至24歲的年輕人而設，涵蓋12個範疇，大部分都要讀300小時，所以第一個月攞盡津貼冇難度！除了美容美髮課程，今次介紹4個與設計、攝影、剪片等有關的課程，自問有創意又符合申請資格不妨試試。

👇點撃圖片看4個後生仔職業技能課程👇

+ 4

👉疫情下見工被壓價？咩情況要抬高薪酬？3招教你點同HR fight人工

部分課程有實戰工作體驗，修畢後更包括就業跟進服務，例如介紹工作空缺。2022年6月30日前，參加者可到僱員再培訓局網站填表，親身、郵寄或網上向相關機構遞交申請，各課程預計9月尾前開學。

＊以上課程資料以網頁及/或培訓機構最新公布為準。課程會以面授或網上授課形式進行，最終上課模式及課程安排以培訓機構的最新安排為準。

同場加映：Omicron後遺症｜確診網民分享8大超困擾徵狀 成日聞到燶味、怪味

香港疫情仍然嚴峻，每日確診數持續破萬，有網民在網上討論區發文，指自己確診之後，除了一般的味覺減退之外，更不時會聞到怪味。帖文一出即引來大量網民留言，指自己都有同樣後遺症，覺得十分困擾。👉點擊看全文