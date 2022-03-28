再培訓局推15-24歲免費課程　每月有$5,800津貼　啱失業失學人士

撰文：何蔓琪
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「特別・愛增值」計劃來到第五期，即日起接受申請，免費之餘更有每月$5,800資助。《開罐 Opener》整合4個有關創意藝術的課程，包括平面設計、攝影、剪片、演戲，專為15至24歲年輕人而設，想向這方面發展就要留意了！

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僱員再培訓局推出的「特別・愛增值」計劃第五期即日起已接受申請，提供近500個全日制及兼讀制課程。課堂出席率達6成會獲發放特別津貼，全日制每天上課8小時可獲$223，「部分時間制」課程的特別津貼額為每日$111.5 ，每月資助金額最多$5,800。

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其中25個職業技能課程是專為15至24歲的年輕人而設，涵蓋12個範疇，大部分都要讀300小時，所以第一個月攞盡津貼冇難度！除了美容美髮課程，今次介紹4個與設計、攝影、剪片等有關的課程，自問有創意又符合申請資格不妨試試。

👇點撃圖片看4個後生仔職業技能課程👇

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部分課程有實戰工作體驗，修畢後更包括就業跟進服務，例如介紹工作空缺。2022年6月30日前，參加者可到僱員再培訓局網站填表，親身、郵寄或網上向相關機構遞交申請，各課程預計9月尾前開學。

＊以上課程資料以網頁及/或培訓機構最新公布為準。課程會以面授或網上授課形式進行，最終上課模式及課程安排以培訓機構的最新安排為準。

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