每年臨近暑假政府都會推出暑期實習計劃，提供大量短期就職機會，並聘請大專生讓他們賺取相關的工作經驗。近日稅務局和效率促進辦公室都提供了職位，予正在就讀大專的學生（不包括應屆畢業生），只要你是香港永久性居民，了解電腦基本操作，修讀會計或客服業學科即可申請。



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如果你是就讀本地大專的學生，請留意你必須經自己所屬院校的學生事務處，或就業輔導中心遞交申請，所有本人親自或直接到相關部門遞交的申請，均不獲考慮，其次每間院校的截止報名日期或有不同。而身在海外的大專生則須在網上先下載表格，填妥後附上所需資料的副本，郵寄或電郵至相關機構。

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除了商經局、民航處、環保署職位，房屋署與香港電台也同樣釋出多個暑期實習機會。雙方均因應各職位有不同修讀科目要求，大家可因應自己的學科應徵獲取經驗。想在暑期賺錢同時得到工作經驗就繼續往下看吧！

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