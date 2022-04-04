【買樓/住屋/情侶/土地空間】香港地少人多，後生仔難上車買樓又想有私人空間，有連登仔就分享他聽到居住的套房有鄰居經常傳出呻吟聲，但又怕投訴後遇到會尷尬，竟用文言文寫紙仔訴心聲，笑翻一眾網民。



網民不時聽到鄰居呻吟聲 / 《二十五二十一》劇照

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一名網民在連登討論區發文，住在套房的他指自己不時聽到鄰居呻吟聲：「一路都有remind自己唔好介意人哋聲量，又同自己女朋友講『如果你忍唔到(鄰居聲浪)，記得提我要叫人哋細聲啲』。」

雖然鄰居經常發出「嘈音」，但他就未曾出聲提醒：「女朋友每次提我講，我都冇行動，寧願瞓耐啲扮聽唔到都唔好阻住人哋。」他大呻每次後悔扮聽唔到後，都提醒自己如果下次太嘈要叫對方收細聲量，但對方之後依然太大聲，樓主又不敢出聲，如是者跌入無限輪迴。

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直至近日凌晨5點，鄰居再次傳來呻吟聲，終令樓主鼓起勇氣寫紙仔表達心聲。樓主放了兩張文言文紙條並寫道：「請在每天11pm至7am將音量收細，謝謝。觀乎汝敦倫之樂，實為吾周公之苦，望君張馳有度，另祝生活幸福美滿」，意思是指對方做愛呻吟聲太吵耳，影荍其睡眠質素，希望對方能控制一下的意思。

只是寫紙仔，但樓主都坦言淆底到無地自容，害怕返屋企時與隔籬屋撞到正，他更錄音做證據，「啱啱聽返錄音入面女仔把聲，難怪男鄰居清晨5點鐘都唔瞓覺啦。」

樓主放了兩張紙條在門外 / LIHKG @阿媽係女人

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樓主之後更新後續，指他已沒再聽到相關聲音，但就發現另一鄰居的字條：「有巴打同我一樣，仲將請願紙貼喺門柄上面，點知今晚放工返嚟發現張紙原封不動咁被遺留。」令他懷疑屋主假裝看不到。

網民表示：「正常唔係應該佢哋尷尬咩？以後見到對方開門，對住佢咬下嘴唇再讚佢Nice sex，佢肯定尷到搬走」、「使乜寫紙仔，將呢段錄音用speaker開到最大聲，每日一出街就播，三五七日佢哋就會收斂」。你又覺得樓主應怎樣解決呢？留言說說看法吧！

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