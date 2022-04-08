DSE｜專家教7個倍速温書秘技:要寫Don't Do List、温書前必做動作

【DSE/考試攻略/温書攻略】日本電視節目《世界一受けたい授業》經常請來各界專家分享生活習慣可造成的影響。疫情下不論是學生還是打工仔都已經歷長期留在家或WFH的生活，有時候不免行動力會降低。節目於是著手介紹7個能左右你成績的生活習慣，教大家如何提升專注力和行動力，突破自己。



（《世界一受けたい授業》節目截圖）

長期重複同一樣的日程有時候會令人覺得無動力，原地踏步。在疫情下這種感覺更是越來越普遍，究竟可以如何突破自己呢？節目《世界一受けたい授業》這次就教大家7個會影響成績的習慣；做好這幾點説不定可以成爲進步的契機。原來每日走同一條路上班上學也會影響你的成績？！

👇👇👇即睇能影響成績的7個習慣👇👇👇

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【1】在開始前做運動

在開始溫習或工作前可以先做2至3分鐘運動，這樣可以令腦部活性化，提高集中力。但亦要注意不可過度運動，否則會造成反效果。

【2】在背書時將感想講出口

若在背書時將感情、感想講出口，腦部的海馬體會將情報分辨為重要情報，讓你更容易記住。

【3】演奏樂器

有智利的研究指出，演奏樂器能有效活化記憶力和注意力。若演奏樂器就可以增大學習潛力，不斷進步。

【4】聽重低音歌曲

根據美國與法國的大學研究，重低音的樂曲能提升你的判斷力，從而提升成績。

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【5】指定動作

在開始做自己的一套指定動作，能讓大腦認知到接下來要工作打開集中力「開關」，亦有助提升效率。

【6】Don‘t do list

我們很容易會受到身邊影響而分心注意新事物，例如看到別人的參考書好像不錯就會跟著買新的。這些都會成爲達成目標的阻礙，所以專家表示比起To Do List，應該寫一個不會做的事清單提醒自己。

【7】改變上班/上學路線

原來上班上學走同一條路也是成績不上升的因素之一。若每天都是循同一路線出入，就不會對大腦造成刺激，令腦部不會活躍。透過改變周圍景色，做不習慣的事就能刺激大腦。當然不需要完全改變路線，轉行小路或分叉也已經可以充分發揮作用。

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