【$5000/電子消費券/八達通/Tap & Go/支付寶/We Chat Pay】政府周四（7日）向全港派發新一輪首筆5000元消費券，3個電子平台帳戶將獲一筆過5,000元，八達通則分兩期發放。有網民已經諗好消費大計，等錢一到手立即付諸實行。亦有人表示，經過上一次消費券經驗，今次「更加識玩」。



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由於八達通儲值上限只有3000元，發放第一期4,000元時，若用家八達通餘額低於3000元，系統會自動增值餘下的1000元。雖然不可以一次過拎5000元非常麻煩，不過經過上次經驗，不少網民都認為八達通才是最方便，因為不少小店、地方都只會收八達通，而且平日使費都十分方便，甚至表示會考慮下一輪轉會。

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大家部署好今次點使消費券嗎？會不會考慮轉會？小編都覺得八達通真的很方法呢！留言分享一下對今輪消費券的看法吧！

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行政長官林鄭月娥宣佈不會競逐連任，任期至6月30日，又指自己唯一考慮是家庭，更爆出金句「我家人係我最優先考慮，佢哋認為我夠鐘返屋企喇」。林鄭任期內出現不少社會動盪，包括反修例示威衝突、新冠疫情多波爆發等，一些天災如山竹襲港時，拒絕全港停工；她亦不時爆出另類「金句」，亦多次失言。👉即睇林鄭另類口才👈

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