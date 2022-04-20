2022年DSE考生高中冇一年係正常　網民心疼打氣： 捱得過已經好叻

2022年中學文憑試（DSE）22日開考，在疫情陰霾下考生壓力大增。有網民表示，今年的DSE考生，是「最慘的一屆」，因為由2019年開始，幾乎每一年都沒有正常校園生活，不論學習還是同學之間的關係，甚至學校的支援，都近乎零，直言考生們要頂著大極力，十分不簡單。



今年考生同樣要在疫情陰霾下應考。（資料圖片）

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連登網民「仲有橙皮」發文，指今屆DSE考生的壓力特別大，「高中3年，冇一段係正常。」希望同學仔可以頂住加油，引來應屆考生留言分享心路歷程，指由2019年開始，因為社運子疫情，開始不斷停課，本以為疫情回落，卻突然爆發Omicron第五波疫情，令大家非常失望。

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不少網民看到後都大感同情，直言除了校園生活，家庭生活都在無形中成為考生壓力，因防疫要在家困獸鬥，亦非個個家人都很好相處；如果一個不小心中了肺炎，身體辛苦之餘，會拖慢溫書進度「一落後就好大壓力。」帖文亦有不少留言為應屆考生打氣，「其實屆屆公開試都唔易捱，今年特別唔容易，都係想同DSE考生講聲，頂X住，加油呀！」

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