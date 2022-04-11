DSE將在4月22日開考，學友社調查顯示考生在3月份壓力平均分達 7.87 分，當中甚至有24%受訪學生感到9至10分的極大壓力。短時間内需要考核多科，再加上疫情下有可能要收拾包袱到竹篙灣應考，令不少考生壓力飆升，隨時影響考試表現。CNBC最近訪問一位心理學家，分享4個有效抗壓的習慣，幫助大家應對高壓生活。



新冠疫情下大家長期處於高壓狀態，適應力和韌性成爲了打工仔和學生的重要質素。特別4月22日將開始舉行香港中學文憑考試DSE，在公開考試防疫安排下，學生們更是需要一個減壓的方法。心理學家Jessica Jackson在接受CNBC訪問中提到，人並不適宜長期處於高壓狀態。提升適應力時並非必須「頂硬上」，亦可以是休息、花時間處理情感，以駕馭壓力大的情況。CNBC接著分享Dr.Jackson與精神科醫生Dr.Samantha Boardman建議的4個鞏固心理健康的習慣。當中提到每天起床，應與自己來一個5分鐘對話……

👇👇👇即睇4個建立心理健康、抗壓習慣👇👇👇

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