踏入春天櫻花樹盛開，日本亦有不少花田開放給市民到場觀賞。位於埼玉縣的一個公園因可以同時欣賞櫻花和油菜花而大受歡迎，不少人專程來賞花、打卡，但亦因此衍生來客隨意踐踏花草的問題。當中有來自香港的遊客，近日就因爲擅自進入花田而被日媒訪問登上新聞……



（YouTune：日テレNEWS 截圖）

每年到了花開季節，有不少港人都會專程到日本賞花。雖然疫情下仍有入境限制，但香港也有不少在日港人，假期時仍如常在日本國內旅遊。在埼玉縣幸手市的權現堂公園開滿櫻花和油菜花，有港人聞名而來，卻被日媒拍攝到他們爲了自拍踩入花田，登上新聞。

👇👇👇即睇港人踩花被日本傳媒訪問👇👇👇

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日媒《日テレNEWS》到埼玉縣幸手市的權現堂公園視察時，發現數名踩入花田的來客。拍攝到他們踩入花田，站在油菜花之間合照、自拍。記者表示即使附近有指示牌表明不可進入花田，該處還是被踩出一條路。

訪問兩位擅闖花田的來客時發現，原來他們是來自香港。其中一人用日文表示自己並沒有看到禁止入内的指示牌，而且看到別人也有踩入花田，便覺得自己也可以入内。亦表示認爲更接近花才更能拍出美照。

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公園的負責人表示今年的踩花問題是歷年來最嚴重的一年。作爲花血汗功夫培育這些油菜花的人，他覺得非常心疼。希望來客可以想清楚自己的行動為花田帶來的破壞。有網民表示若是觀光客還可以理解他們因有日本人進入花田而誤會是被許可行爲，希望本地人可以作好榜樣讓外國人了解規則。同時亦有網民提出可以在花田裏設一個打卡專用位，滿足來客欲望同時保護周圍的花田。

（YouTune：日テレNEWS 截圖）

大家對這次事件有甚麽看法呢？希望以後港人不會再因爲這種原因而登上日本新聞吧...

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