【李家超/林鄭月娥/鍾培生】2022年已經過去三個月有多，才剛踏入四月，已經發生不少大事，以及出現新與潮語。例如特首林鄭月娥的「動態清零」、劇集《IT狗》的「大台理論」、鍾培生袁嘉敏的「講故事」事件等。



有網民不時會以《大台理論》為基礎，解釋社會現象，非常搞笑。

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今年政界人物對首季潮語的貢獻比例甚高，不少高官在防疫及其他政策上，都金句百出而成為網絡潮語，例如常常被官員們掛在口邊，但無人一個識得解釋的「動態清零」，衍生成大量「動態XX」用字，似明非明的意境令玩味大增。另外剛於4月6日宣佈參選特首的前政務司司長李家超，亦有份貢獻一個潮語。

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今年頭三個月就有如此多高質新潮語，大家又認識幾多個？留言分享一下吧！

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【林鄭月娥/特首選舉/提名】行政長官林鄭月娥日前宣佈不會競逐連任，任期至6月30日，又指自己唯一考慮是家庭，更爆出金句「我家人係我最優先考慮，佢哋認為我夠鐘返屋企喇」。林鄭任期內出現不少社會動盪，包括反修例示威衝突、新冠疫情多波爆發等，一些天災如山竹襲港時，拒絕全港停工，她亦不時爆出另類「金句」。👉即睇10句林鄭另類金句👈