疫情嚴重下，清潔工的工作量有加無減。有網民在討論區中表示，自己的母親是清潔工人，不過自己一向對此感到羞恥，亦不想跟身邊朋友提起。小時候有次在街上看到工作中的媽媽向他打招呼，可是因為身邊有朋友，因此「扮唔識」，現在回想非常後悔，直問自己「我呢一種羞恥心，算唔算係性格缺陷？」



疫情下清楚工工作量大增。

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網民在發文中表示，「我父母都已經好好，盡咗佢地可以能力滿足我生活需要」，自己亦從來沒有怪過，也沒有資格去怪父母的條件不足。樓主在心底裡亦知道，無該母親十分不應該，更表示自那之後，再沒見過母親在街上向他打招呼，令他非常內疚。

可是他心中仍有過不去的關口，直言「內心深處覺得，如果起街應佢會好羞恥」，這一種明知不對，但又控制不了的想法，令他感到非常困擾，更懷疑自己有性格缺陷。

網民表示：，「雖然清潔工人唔係人地眼中高尚職業但唔偷唔搶，伯母自力更生呢份情操十分高尚。」

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帖文引來大量網民留言，直言他的行為傷透媽媽的心，但畢竟是小時候發生的事，希望他不要太多回想，最緊要現在對媽媽更好，更安慰樓主「雖然清潔工人唔係人地眼中高尚職業但唔偷唔搶，伯母自力更生呢份情操十分高尚。」更有網民表示，這是樓主的一個心結，直言「大個咗識諗，應該要搵機會誠懇咁同媽媽道歉一次，相信大家都會釋懷」。

另外，也有留言勸樓主不要太在意別人的眼光，如果身邊的所謂朋友，會取笑他人的出身、父母職業等，「你啲朋友真係有咁嘅諗法，咁無品識嚟都無用」；亦有人希望樓主可以發奮，給父母更好的生活之外，亦可以為孩子提供更好的成長環境。

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