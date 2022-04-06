雖然打工仔每年都有不少有薪假期，但實際上想放假的時候，上司和同事永遠多多問題，需要排除萬難才可以得到珍貴的休息日。最近有網民分享一個有趣知識網站的貼文，當中寫到古埃及工人的請假理由非常特別。當中包括要釀造啤酒、被蠍子咬和要進行兄弟屍體的防腐處理等奇特理由，引起網民熱議。



（The British Museum）

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網名爆金的網民在連登討論區上發文分享「幾千年前,埃及工人請假理由」，貼出來自外國網站的貼文，裏面講及一塊記載多個埃及工人獨特請假理由的石板。根據大英博物館的記錄，這塊石灰石板來自拉美西斯二世在位第40年的1250BC，記錄了數十個工人請假的理由。裏面除了生病和被蠍子咬的健康理由以外，還有不少現代打工仔難以想像的射波理由。

當港人逼在清明節或星期六日拜祭祖先，古埃及工人卻是可以請假拜祭家人或拜神。而且還有幾個記錄寫到工人們爲了作兄弟、兒子或母親的身後事請假，包括包屍體和作防腐處理。除此以外，釀造啤酒亦出現數次，還有人會爲了建房子請假。

有網民看到表示埃及一般市民竟然也可以有將屍體防腐處理的技術，非常厲害。亦有人表示對奴隸可以請假的事感到驚奇。同時有網民指出「香港人奴性仲重過古埃及人，飲完酒都唔敢請假」

👇👇👇即睇古埃及工人請假理由與網民反應👇👇👇

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