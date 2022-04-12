【港鐵/打麻雀/集體回憶/防疫】去年有數名男子在港鐵開枱打麻雀，由樂富一路打到去彩虹。警方之後拘捕5男，5人11日在九龍城法院承認在公眾地方犯的妨擾罪和《香港鐵路附例》，各被罰款1000元。警方的發言人提醒市民，不要因一時貪玩而違法。



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警方更表示，當時揭發其中4人是使用長者八達通乘搭港鐵，其中一被告稱只是假扮打麻雀拍趣片，準備與人分享，最後5人仍然被控。其實近10年，在港鐵車廂中，不時出現奇人奇事，不少更成為了香港人的集體回憶，一直講到現在的「厚多士」（好多事），仍是源自當年有大媽在港鐵車廂進食，被乘客阻止後發脾氣，大罵對方好多事。

除了「厚多士」，還有龍心在車廂中引體上升、跳鋼管舞；亦有令將軍澳人非常頭痛的染髮姐，大家對於以下幾位地鐵奇人，又認得幾多個？

👇👇👇按圖看8個集體回憶級港鐵奇人👇👇👇

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警方表示，雖然打麻雀只為自娛，不涉金錢交易，但被告的行為自私，對其他乘客造成不便和製造噪音，更有可能構成危險，提醒市民不要因一時貪玩，而誤墮法網。

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政府早前預計於4月21日起大致恢復正常公共服務，不少私人公司都會參考政府的工作安排，政府復工，意味著不少打工仔在家工作的日子即將過去。不少打工仔已有近2個月沒回到過辦公室，不少開始「復工」的網民都表示，著西裝時才發現自己大了一個碼，更有人出現爆胎事件。亦有網民表示，回到公司就有如開同學會。大家一見面就互問近況，場面非常搞笑。👉即睇8個打工仔WFH後遺症👈