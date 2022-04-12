最高氣溫30度｜KKwong教買排汗衣5大注意位　黐唔黐身睇一種材料

【夏天/汗/溫度/排汗衣／運動衫／男裝運動短袖衫／快乾T恤】近日天氣開始轉熱，天文台更表示今日(12日)最高氣溫近30度。化學博士KKwong早前在個人facebook專頁上，教大家如何挑選排汗衣。原來長袖分分鐘會更好。



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天氣熱有時走在街上都會出汗，更別說做運動，因此一件高效能的排汗衣十分重要。KKwong直言，不少人都誤會，以為著棉製衣服更吸汗，其實大錯特錯，而且大熱天時著長袖，反而更有效散熱。

👇👇👇按圖看排汗衣5大注意位👇👇👇

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1.注意棉花成份

穿棉製衫去做運動大錯特錯，因為棉花會吸水，令水份難蒸發，很快衣服會濕透及黐身。如果有皮膚敏感，一穿排汗衫就身痕，可以買只有10%棉的衫，會比較親膚。

2.聚合物最適合

聚合物（Polymer）本身並不吸水，惟因為纖維排列，排水功能出色，令汗水更快蒸發。聚合物會在衣服內層，將汗吸入纖維，再先向外排出，同時令衣服不會黐身。

3.長袖更好？

K.Kwong本人夏天冬天都會穿長袖排汗衫，因為長袖衫有更大面積蒸發水份，反而更涼。

K.Kwong表示，長袖衫有更大面積蒸發水份，反而更涼。

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4.Spandex布料

又稱氨綸、OP、PU等，是非常有彈性的物料，但吸汗排汗能力不及 聚合物。

5.成份組合

K.Kwong表示，主流的排汗衫主要是聚合物，加少量Spandex（增加彈性），以及同棉花（增加親膚性）。

KKwong亦指出，排汗衣不是愈貴愈好，而且室外室內的表現亦會有所不同，最好多試著幾件，找出自己最舒適的衣服。「我買100蚊3件嘅長T，分分鐘好過你件700蚊。而700蚊嘅排汗衫係戶外好掂，亦唔代表係室內好掂。所以最好買咗試驗完先好實戰！」

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