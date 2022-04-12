網紅郭鬼鬼「進化前」照片外流！IG揭更醜照　靠樣衰化解公關災難

擁有天使臉孔、魔鬼身材的台灣網紅郭鬼鬼，憑著魔鬼身材獲封為「雪乳戰神」，人氣居高不下的她在FB、IG分別吸引59萬、73萬粉絲追蹤，近日被台灣AV導演圤智雨公開舊照，今昔對比判若兩人，掀起一波討論。



對此，郭鬼鬼大方分享私下真面目反擊，「我就是這樣，不是女神，是女鬼。」（點圖放大看更多郭鬼鬼性感照及「進化」前後對比👇👇👇）

+ 10

郭鬼鬼被圤智雨公開舊照，整個人身形豐腴，腰間溢出贅肉，與現在模樣有所差異，對此，郭鬼鬼25日上傳打哈欠特寫照，口腔、鼻孔內部都拍得一清二楚，寫下「郭鬼鬼私下真面目大公開！我以為大家喜歡漂亮美美的照片，最近發現原來這種照片也滿多人喜歡！」

如此沒有包袱的作法獲得網友大讚，「自然就是美」、「嘴巴張開是另一種境界」、「夠瀟灑，我喜歡」，郭鬼鬼霸氣表示，「每個人都會有漂亮帥氣或醜的時候啦，但這才是真實啊」、「包袱是什麼？掉在我媽肚子裡了」、「我就是這樣，不是女神，是女鬼」。

【同場加映】整容醫生教你憑肉眼分辨真假胸 人造胸乳溝呈Y型、跑步即見真章（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

延伸閱讀：

和阿翔艱難撐過3年！浩子突爆「身體出狀況」認了染病

【本文獲「TVBS」授權轉載。】