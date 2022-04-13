上海疫情嚴峻，內地昨日（12日）新增27920宗本土感染，當中上海已佔25141宗。一早明言不會封城的上海市政府，早前決定分區封控，不少內地網民都指決定取巧，但亦不得不配合。在至今長達兩星期的封區政策下，不少小區物價大升，蔬菜更是有價無市，令居民非常不滿。



上次實施封區管控，市面一片蕭條。

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3月27日夜晚，上海突然發布通告稱，由28日凌晨5時起，以黃浦江為界，全市兩段式封城。措施一公佈隨即引市民到超市搶糧，亦有網民笑言分界有如「鴛鴦鍋邊爐」，指「最後都會變成同一鍋」。封控至今已兩星期，不少居民近乎彈盡糧絕，無可奈何之下在網上吐槽，花式嘲諷政府的防疫政略，同時改meme圖自嘲自娛，有網民指「笑著笑著就哭了」。

👇👇👇按圖看上海網民花式自嘲👇👇👇

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有網民透露，不少有份吐槽的帳號及留言，都已經被封鎖及刪除，對此大感無奈。而上海東方衛視打算12日舉辦的抗疫特別節目，邀請明星為上海打氣，引發廣大網民批評，指「不如直播賣菜更實際」、「讓年收入這麼高的明星鼓勵我們這些失去收入20幾天餓肚子的普通民眾?」，直言太愚蠢，眼見群情洶湧，節目最後取消。

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政府早前預計於4月21日起大致恢復正常公共服務，不少私人公司都會參考政府的工作安排，政府復工，意味著不少打工仔在家工作的日子即將過去。不少打工仔已有近2個月沒回到過辦公室，不少開始「復工」的網民都表示，著西裝時才發現自己大了一個碼，更有人出現爆胎事件。亦有網民表示，回到公司就有如開同學會。大家一見面就互問近況，場面非常搞笑。👉即睇8個打工仔WFH後遺症👈