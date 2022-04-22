你一定要知道的戀愛心理！7個關鍵揭穿男友／女友是否隱性自私精

龍配龍、鳳配鳳，一直以來是社會的普遍價值，尤其對上一輩的人來說，更是亙古不變的真理，在他們的思維裡，早已習慣用「硬條件」去衡量一個人的價值。而當你跟你的親密伴侶交往時，明明是一體的，卻不知道為何有莫名的「自卑感」；抑或內心會感到自己不如人，想徹底跨越心魔，找回自信。



根據外國媒體網站「huffpost.com」的文章，如果你的另一半也有以下這些特質，是時候好好思考這段關係將會如何發展下去吧！

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一、他們更關心你的職業而不是你的性格。

如果你對你的伴侶感覺不夠舒服——他對你所做的比你是誰更感興趣；請把它當作一個巨大的、明顯的危險信號！如果在另一半身邊你常覺得自己不夠好，比起你這個人，他好像更關心你做什麼，這無疑是感情中需要留意的警訊——治療師和《我會永遠擺脫你》的作者 Karyl McBride 說。雖然在意職業很可能是因為他比較看重你的成就，但更多時候他關心的其實是「你能為他做什麼」，而這樣的思維會導致你時常覺得自己被忽略了。

二、你感到被他們的許多規則所控制。

有自戀性格的人對他人寄予很高的期望——當你未能達到這些期望時，批判幾乎總是隨之而來——Jan Hill 說。他是多倫多的一名顧問，也是《快樂的性愛：把激情和遊戲回歸你的關係》一書的作者。為了幫助你達成他們的期望，這些人會替你設下各種規則，但對自己卻相對輕鬆，而不平等的關係難已建立起相互尊重、誠實大方的愛。

三、你的伴侶優先考慮“我”而不是“我們”。

波士頓的關係顧問兼約會教練 Samantha Burns 說，你的伴侶應該重視你的意見，接受團隊心態，並在做決定時考慮雙方彼此。當你與優質合作夥伴在一起時，你的幸福與他的幸福一樣重要。另一半應該要懂得重視你的想法，在做決定時以兩個人共同最大利益的角度去思量，如果他不從來不關心你的喜好，那你的快樂與否對他來說可能也沒有太大的差別，最終他的自私和你的不滿足只會導致兩人越來越疏離。

四、他不喜歡你太過亮眼，並破壞你的成就

自戀型人格會成為焦點，但僅限於一定程度。一旦你的成功開始掩蓋他的成功，那肯定會遇到麻煩。他會和你分享成功的喜悅，但若你的成就掩蓋過他的光芒情況就不一樣了，很可能他會開始說些酸人的話，甚至耍小手段破壞，好比在你的重要會議時要求你空出這段時間給他，或故意影響你的情緒等等。這會分散你對你的目標的注意力，你將無法發揮你的潛力，因為你是忙著收拾爛攤子。

五、他從來不問你「今天過得怎麼樣？」

一回到家就直奔另一半身邊跟他分享一天中發生的爛事其實事生活中的一大樂趣，你值得一個不只會問你今天過得好不好，還應該是位願意真心去聆聽的人，即便你說的有90%都是抱怨的話。在一個總是想主導對話的人身邊你很難覺得自己真的被重視，往往感覺自己的存在只是要增強他的自尊心。

六、吵架或辯論，他總想爭上位、吵贏你。

祝你好運。澳大利亞墨爾本的心理學家和夫妻治療師 Debra Campbell 說，一個以自我為中心的伴侶似乎比起你，他更喜歡自己的聲音。自我中心的人常常覺得自己才是對的，當你反駁時他不會想了解你的觀點而是急於維護自己的立場。被聽見是感覺被愛中很重要的一環，如果你的聲音總是消失在兩人之間，想必也很難感覺到自己是被尊重、被愛的。這會在情感上被邊緣化。

七、你必須請求你的伴侶讓你做你自己想做的事情。

在任何健康的關係中，妥協都是必不可少的。但如果你的伴侶不關心你的意見，不願意接受“不”的回答，或者內疚讓你做出決定，你應該擔心。妥協在任何一段關係中都是最基本的，你不應該需要透過拜託、懇求讓他去參與你想做的事，或是先徵得他的同意才敢行動。討論跟請求之間的區隔，相信你心理一定明白，如果你總是覺得受委屈，溝通也沒有改善，那麼是該好好想想他的自私是不是也成為你生活中最不快樂的一環了。如果你的伴侶不能在妥協之間取得健康的平衡，你可能會變得怨恨。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】