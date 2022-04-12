【麻藥蛋/木下佑香/大胃女/YouTuber/鴕鳥蛋】最近韓式麻藥蛋在日本等地又再流行，梁祖堯早前也挑戰這個甜辣的簡單菜式。雖然本來的麻藥蛋是用辣椒、糖、大葱等材料製作的醬汁腌製鷄蛋完成，日本的大胃女王木下佑香最近就用鴕鳥蛋製作巨大的麻藥蛋。影片上傳到她的YouTube頻道後引大批網民觀看，笑言她用鴕鳥蛋做麻藥蛋真不愧是大胃王YouTuber之鑒。



（YouTube：@Yuka Kinoshita木下ゆうか 截圖）

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即使麻藥蛋在前幾年已經開始流行，最近才在日本各社交平台上瘋傳。除了大胃女王木下佑香以外，有超過1千萬訂閱者的Hikakin亦上傳影片分享自己製作和試食麻藥蛋的過程。作爲大胃女王，木下佑香當然不負自己的名號，轉用1公斤左右的鴕鳥蛋製作，單單要將鴕鳥蛋煮熟就已經要花上1小時……

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韓式麻藥蛋甜、辣、咸、香俱備大受歡迎，木下佑香作爲大胃女王當然與衆不同，用鴕鳥蛋之作巨大版麻藥蛋。木下講到一隻鴕鳥蛋大約有1至1.3 kg，而且非常稀有。與普通鷄蛋對比，鴕鳥蛋大大約17倍，所以用於烚蛋的時間也較長。木下講到網上有人説要把鴕鳥蛋煮熟需要花整整一小時，而自己爲了做成半熟蛋會縮短時間至45分鐘。烚蛋期間木下混合洋葱、大葱、蒜蓉、辣椒、糖、豉油和水製作腌製用的醬料，未放進鴕鳥蛋也已經有小半盤。將煮好的鴕鳥蛋過冷河後，木下因爲蛋殼太硬決定用錘仔敲開蛋殼。表示蛋殼好像瓷器那麽厚，有正在敲恐龍蛋的錯覺。雖然已經用了錘仔，木下還是幾經辛苦才能將蛋殼完全剝開。用保鮮紙包好後，就可以放進雪櫃腌一晚。

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腌製了一晚的鴕鳥麻藥蛋染上一層豉油的顔色，巨大尺寸即使放在洗臉盆級的飯碗裏也依然存在感滿滿。再將腌製時用的醬汁倒一點在麻藥蛋和飯上就完成了麻藥鴕鳥蛋丼。木下指她是第一次吃麻藥蛋，甜辣口味容易令人上癮，而鴕鳥蛋的蛋黃比普通鷄蛋濃厚，不過亦有一股奇特味道，蛋白則與普通鷄蛋無大分別。

（YouTube：@HikakinTV 截圖）

木下用鴕鳥蛋的製作的麻藥蛋雖然很難作參考，但是網上也有流傳不少食譜。麻藥蛋做法簡單又好吃，大家不妨可以找正常分量的食譜試試吧！

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