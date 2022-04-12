日本的時尚潮流是不少港人的參考對象，街頭風、原宿風、JK服等獨特穿搭皆大受歡迎。最近日本流行將褲腳塞入襪子裏面的一種穿搭法，引大批日媒報導，但網民意見兩極。一方有人提出可以有瘦腿效果，另一方則覺得穿法老土。究竟這種穿搭是如何崛起的呢？一起來看看吧！



（《スッキリ》截圖）

晨間節目《スッキリ》日前介紹日本最近流行的ソックスインコーデ（socks-in 穿搭），在東京涉谷街頭發現不少將褲腳塞入長筒襪子的人。受訪的市民各有不同愛上socks-in穿搭的原因，包括可以簡單地為服裝搭配加上亮點，亦有意見指有瘦腿的視覺效果。但同時亦有人表示穿搭非常老土，不能理解爲何要將襪子外露給別人看……

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節目《スッキリ》最近製作專題了解日本街頭流行將褲腳塞進長筒襪中，讓襪子外露的socks-in穿搭。一個穿著socks-in穿搭的私人教練表示最近健身室裏都能見到不少相似穿搭，覺得不錯便開始模仿。有男高中生則説到如果將長筒襪拉得太高會很老土，所以自己會將socks-in的位置調整至不上不下。亦有打工仔表示自己不想隨波逐流，覺得socks-in穿搭獨特便愛上了。

（《スッキリ》截圖）

究竟socks-in穿搭有甚麽吸引人之處呢？有健身教練表示自己很喜歡長筒襪不希望它被才起來，所以會用socks-in穿搭炫燿襪子。而且襪子外露越多越好，希望別人可以注意到他的襪子。一位喜歡街頭風和踩滑板的年輕公務員則講到自己的socks-in穿搭是「抄考」朋友的；加上自己的腳比較粗，socks-in能讓下本身的衣服看起來沒那麽貼身，視覺上可達到瘦腿效果。最後，一位32歲的女OL表示socks-in穿搭能讓整體穿搭完成度提升。可以透過襪子簡單地為服裝製造亮點。

（《スッキリ》截圖）

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東京一間襪子專門店的員工講到日本現在流行socks-in穿搭，其實是受到美國藝人Justin Bieber和Kanye West等人的影響。基本會以輕便的衛衣和棉質運動褲配合簡單設計的長筒襪。先將襪子完全拉過褲腳，再往下推製造少許皺褶，就完2022年大熱的socks-in穿搭。

雖然身穿socks-in穿搭的愛好者讚不絕口，亦有不少人覺得這個最新潮流很奇怪。有受訪的年輕女子們表示若自己的男友身穿socks-in穿搭會覺得不能接受，「真心肉酸」。而且還有人直説覺得穿搭非常老土，認爲沒有需要將襪子外露展示。

日本花滑選手宇野昌磨早就是socks-in穿搭愛好者(YouTube：@Uno1ワン チャンネル宇野樹 截圖）

有日本網民在Twitter上表示自己一開始聽到socks-in穿搭流行時以爲開玩笑，不但覺得老土，還有人表示如果男朋友這樣穿搭會全力阻止他。不過亦有網民表示日本花式溜冰選手宇野昌磨從很久以前就已經開始socks-in穿搭，笑説時代終於追上他的腳步。大家又對這個穿搭有甚麽意見呢？會想試試嗎？

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