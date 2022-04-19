【姜濤/MIRROR/應援/生日/姜濤誕/電車/姜濤灣/姜糖】4月30日是姜濤23歲生日，一眾粉絲當然鋪天蓋地為偶像生日應援，除了「姜濤灣」之外都有不少Café和茶飲店供打卡，跟著追星一定不會有錯！



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【1】觀塘花斑茶社

有姜糖將花斑茶社兩間分店變成姜濤期間限定主題店，觀塘分店以姜濤最愛的美食做主題，有漢堡包、邊爐、雪糕、糖果等等，得意的「十歲舊時肥仔」姜濤更化身不同食物，超有童真。場內除了打卡位，還有專屬生日卡派發及亞加力立牌義賣，幫助聖雅各福群會 「助學改變未來服務」一眾基層小朋友。

地址：觀塘開源道63號福昌大廈地下A1號舖

日期：即日起至2022年4月30日

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【2】銅鑼灣花斑茶社

銅鑼灣絕對是姜濤地頭，這間花斑茶社就裝修成姜濤的另一最愛籃球主題，同樣有打卡位、生日卡派發及立牌義賣。姜濤正拍攝新劇《季前賽》兼有大量打籃球戲份，姜糖們隨時在飲台式飲品途中去到平行時空遇上「高家孝」（劇中角色名）！

地址：銅鑼灣駱克道470號地舖

日期：即日起至2022年4月22日

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【3】旺角Nun Desserts Café

有粉絲在Nun Desserts Café設「SHOW Time」生日應援活動，佈置了姜濤出道至今的每一個重要時刻及Show Time，相展記錄姜濤出席過的超過90個活動，又會送出不同應援小禮物。

食物方面，Café推出限定甜品，包括「亞洲第一白桃雪冰」、「我無O嘴蜜桃沙冰」及「用作品說話甜蜜窩夫」。此外姜濤4月30日生日當日更有100個名額，獲得全套應援品。提提大家入場時要遵守Café的防疫安排及人數限制啊！

地址：旺角通菜街119號地舖

日期：2022年4月21日至4月30日

【4】旺角Aftereightyscafe

姜濤生日應援企劃包括有「姜man餐」，食到焦糖蜜桃燒春雞、桃桃乳酪沙冰及桃桃芝士蛋糕，每日限量100份，Café內外還有多幅打卡牆。由於太多人查詢，店家宣佈在指定日子及時段安排留座，訂位的話亦會有低消，其他時間則只接受Walk-in。

地址：旺角豉油街27號（通菜街交界）

日期：2022年4月21日至5月13日

可訂座日子及要求：4月23至24日、4月29至5月2日、5月7至9日，9am或10:30am入座；用餐時間90分鐘，最低消費$70一位

訂座電話：62925043

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【5】天后陪著你走甜品店

這間甜品店同樣有大量打卡位，有前夫形容「入到去全部都係姜X同X濤」。即日起還有4款姜誕期間限定甜品，包括夠姜桃膠湯圓、雙桃3.6牛乳燉蛋白、姜糖綿綿冰和姜啤蜜桃特飲，甜到入心呀！

地址：天后興發街62-64號美城花園大廈地下KL3號舖

日期：4月15日起

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【6】《群姜拱照賀姜誕》茶店應援

有姜糖安排12間台式茶飲店派發A4 poster，設計用上23個不同時期的姜濤照片，代表他23歲生日。

日期：2022年4月25日開始

地址一覽：

1. 花斑茶社 大埔及屯門分店

大埔分店：大埔鄉事會街41-49號福安樓地下15B號舖

屯門分店：屯門良德街8號珀御地下G03號舖

2. 臻．茶 全線分店

深水埗分店：深水埗福華街132-134號地下C2A號舖

新蒲崗分店：新蒲崗太子道東638號Mikiki地下G28號舖

青衣分店：青衣城一期地下G10號舖

慈雲山分店：慈雲山中心5樓510號舖

鑽石山分店：荷里活廣場2樓237A號舖

將軍澳分店：唐俊街28號海天晉滙地下G30號舖

3. 迷客夏 銅鑼灣店

銅鑼灣利園山道17號地舖

4. 丸作食茶 荃灣及中環分店

荃灣分店：荃灣青山公路荃灣段210號富華中心商場1樓3C號舖

中環分店：中環擺花街54號新豐樓地下及M/F2號舖

5. 茶伴 TEA BUDDY

尖沙咀柯士甸道95號正記大廈地舖

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