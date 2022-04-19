【選特首/李家超/行政長官/鄧炳強/陳茂波】李家超競選網站早前意外「流出」，網址疑為「johnlee2022.hk」，不少網民都驚訝指從來未聽過李家超英文名，原來如此「街坊」，亦有人好奇其他高官名人的英文名，一查之下才發現，原來大家的名字路人得來又幾簡單，簡單得來又幾「啱音」。



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《香港01》早前發現，李家超辭任政務司司長當日，有疑似競選網站同步被註冊，註冊公司為天禧顧問有限公司，由曾參與多屆特首選舉工程的黃麗君所持有及擔任董事，網名為「johnlee2022.hk」。次日李家超開設個人Facebook，網民才發現原來他的英文名叫真的叫John。不少名人的英文名雖然普通，但又出奇地啱音，例如財政司司長陳茂波，英文名就叫Paul，那大家又想不想到，運輸及房屋局局長陳帆的英文名是甚麼？

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同場加映：李家超公務生涯7大外號 因乜事被警界同袍稱為「沙塵超」？

李家超成為特首唯一侯選人，他由見習督察做起，事業路上一直平步青雲，在警界屢破大案，轉換跑道後加入管治班子。公務多年來累積不少外號，例如警界同袍稱他為「沙塵超」、政界稱他為「鐵漢子」，惟亦有人撰文批評他是「抗疫鍵盤戰士」。隨著不少李家超往日事蹟被「考古」，才發現原來他在不同界別都是「有朵之人」👉即睇李家超7個另類外號👈