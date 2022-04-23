不少父母對新一代機不離手都有微言，躲在房內打機／上網更可能是死罪，相信不少網民小時都試過被父母鎖機或用盡方法阻止大家上網／用電腦。近日有網民就在連登圍爐分享，屋企人曾用甚麼奇招阻止大家用電腦，有網民分享被阿媽剪爛電線，真的無所不用其極。



《IT狗》劇照

近日有網民在連登討論區開帖文「老豆老母試過用咩方法阻你用電腦？」結果引來不少網民熱烈討論，紛紛羅列父母「罪狀」，你們又有沒有試過以下經歷呢?

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有網民表示，曾經被家人「拎走我滑鼠入面嗰粒波」，也有人指家人為防小兒半夜偷偷打機，「拎起一堆電線剪斷，結果連空氣清新機嗰條都剪斷埋」。說到底家人都是擔心大家玩物喪志才出此下策，你們家人又曾用甚麼搞笑方法阻止用電腦呢?不妨留言分享。

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打機有時氣上心頭，少不免會跟其他玩家會有言語衝突，不過大多是「遊戲事，遊戲了」。昨日網上流傳一條影片，拍攝者回家時，看到一個身形略胖的男子守在他家門口，原來肥仔是因為片主在遊戲中「得罪」了他，憤而起對方底，更堵在其家門前，令片主有家歸不得，令網民嘖嘖稱奇。港男打機太寸咀 躁底男搵上門由9am捕到5pm