網民呻家人思想守舊公屋思維：淨係識叫考公務員、一攰就話唔捱得

香港雖然算是開放城市，不過其實中國人思想始終守舊，尤其上一代父母受傳統觀念影響，不少90後00後應該由細到大都會聽到父母講「你應該點點點......」近日就有連登仔在網上發文，細數屋企人思想守舊的特徵，竟引來不少同病相憐網友留言，紛紛表達不滿。



《香港愛情故事》劇照

網民「the1」近日在連登討論區以「有冇人屋企人思想好守舊？」為題發帖，更列出家人守舊的N個特徵，結果竟惹來不少港人共鳴！

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👇👇👇網民呻屋企人思想守舊9大特徵👇👇👇

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網民先列舉了多個家人思想守舊特徵，包括「成日想自己仔女考公務員」、「認為後生唔捱得」、「一放假留係屋企就會話你咁得閒」、「做得差就X ，做得好都唔會讚」等，帖文一出竟惹得一眾年輕網民認同！

紅花茶：唔比去k房，話好雜。

賣廢柴的女孩：放半日假抖下，早啲返屋企hea就話係咪同同事閙交，係到單打，試過幾次之後寧願係街hea都唔早啲返去，請假去旅行就話掛住玩，唔畀心機做嘢，轉工就話做唔長，跟手話自己當年點勤力冇放過假。

肚餓鳥：病咗唔畀放SL，有次病咗醫生要我放3日SL，我媽仲叫我放1日SL趕我返工。

撇脫巨佬：讀書個陣又唔畀拍拖，讀完見到個個有另一半問我點解冇。

八秒一百拳：就30歲，超過夜晚11點返屋企就會打L爆你電話問你去咗邊。

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有網民留言指這都是不少住公屋的窮父母思維，更表示長大後不會讓他們知道自己的事以減少麻煩等等。其實老一派想法跟屋企環境又沒有絕對關係，年代不同彼此經歷也有不同而已，老套一句「多點關心與關懷」絕對沒有錯，未知大家父母是思想守舊還是開明呢？不妨留言分享。

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