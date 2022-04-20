打機有時氣上心頭，少不免會跟其他玩家會有言語衝突，不過大多是「遊戲事，遊戲了」。昨日網上流傳一條影片，拍攝者回家時，看到一個身形略胖的男子守在他家門口，原來肥仔是因為片主在遊戲中「得罪」了他，憤而起對方底，更堵在其家門前，令片主有家歸不得，令網民嘖嘖稱奇。



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昨晚（19日）網上流傳一段12秒影片，片主手持鎖匙打算回家，然而家門外卻站著一名男子，見片主正在拍攝，便手指指「佢一路喺game不停得罪我」，片主聞言即表示「佢唔畀我返屋企，我而家好驚，點算好」。

片段上傳至網絡後，引來大量網民圍觀食花生，指以為自己回到20年前，會因為打online game而發生磨擦的年代。有知情網民表示，二人是在遊戲「夢之歷險」中發生爭執，有指片主「阻人升lv又寸人」，而且在遊戲中以全頻鬧人，令肥仔非常不滿。網民又上載二人對話截圖，當中肥仔更表示「今晚傾，係你樓下等你」。

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知情網民更稱，肥仔由早上9點一直等到下午5點，最後只得報警處理。有網民非常好奇，到底肥仔是如何得知片主的地址。有網民估計是樓主串人時一時興起自爆地址，亦有人表示，不少人都會用社交媒體帳號登入遊戲，有心人一查便知。

不少網民都對事件嘖嘖稱奇，直言「打機姐」、「嬲到上門咁誇張」、「以為返咗廿年前online game最流行嗰陣」，也有心水清網民提醒，不要在網絡世界透露個人資訊，下次如果搞出人命就「十分唔抵」。

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