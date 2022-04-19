雖然年輕一代性觀念較上一代開放，但第一次對女生來說還是很值得珍視，大家都希望留給自己最愛的人。不過近日有名24歲女生在網上發文指，聲稱將自己第一次獻給男友時，男友中途「軟化」，及後竟吐出一句「你根本不是處女」， 更立即棄械離場，究竟當中發生何事呢?



《智能愛人》劇照

這名女網友在Dcard上發文指，自己母胎單身已24年，上星期終於脫單，近日更跟男友發生第一次關係。原來滿心期待的她，當事情進行到一半的時候，男友態度竟突然換了另一個人，變得很不耐煩，「之後他就說他軟了愣在那邊」，令事主感到茫然不知所措。

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樓主指當時她只好自己去清潔，對方連一個事後抱也沒有，躺在床上時男友更爆了一句：「你是不是和別人談過戀愛？ 」令樓主更無言的是，對方直指她不是處女，「我懷疑你是不是騙我。」令她感到失望和難過。樓主指她在事前曾說了一句「要是沒血就好笑了」，男生當時還說沒關係，沒想到對方真的以此為第一次的鑑定標準，固對樓主有此懷疑。

《智能愛人》劇照

貼文曝光後，網友紛紛替樓主不值叫她快跟男生分手，「他根本就是在找處女」、「分手，遇到渣男了」、「是誰教育他處女一定會流血？沒有知識」。還有不少網友忍不住教女生還擊，「下一個會更好，不要挑到細牙籤」、「你該高興，因為你可以把針換掉」、「我看他心理應該嚴重受創了吧！」等。大家又是否同情女生的遭遇呢?

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