【怪獸與鄧不利多的秘密/戲院重開/限聚令】社交距離措施已於4月21日放寬，不少表列處所如戲院等都已經重開。餓了多個月的市民，終於都有機會再入場睇戲，不過近日上映的電戲《怪獸與鄧不利多的秘密》卻令不少網民鬧出笑話。



《怪獸與鄧不利多的秘密》已經於香港上映。

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在不同社交媒體及討論區，都有網民表示被「怪獸系列」的前兩部作品，《怪獸與牠們的產地》，以及《怪獸與葛林戴華德之罪》混淆，買戲飛時把今集的作品誤讀為「鄧不利多產地」、「怪獸的秘密」、「鄧不利多與葛林戴華德的秘密」等等，更有網民指自己一時手快，把「產地」打成「地產」，令片名錯上加錯。

不過售票處的職員似乎見怪不怪，冷靜地賣飛，之後網民在看到戲飛上的名字時才發現自己讀錯，非常搞笑。亦有網民指出，不少電戲的名字都有點尷尬，例如早年上映的驚慄電影《羊懼》，不少人買飛時場面非常滑稽，「3點半，睇羊懼，唔該」，直言「諗返都覺得老尷」。

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打機有時氣上心頭，少不免會跟其他玩家會有言語衝突，不過大多是「遊戲事，遊戲了」。昨日網上流傳一條影片，拍攝者回家時，看到一個身形略胖的男子守在他家門口，原來肥仔是因為片主在遊戲中「得罪」了他，憤而起對方底，更堵在其家門前，令片主有家歸不得，令網民嘖嘖稱奇。👉即睇最後點收科👈