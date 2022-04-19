【試當真/NFT/游學修】YouTube頻道《試當真》近日宣佈推出NFT產品，引起廣大網民關注，不少人批評試當真有樣學樣，而且定價過高，亦令網民直罵「搵笨」。《試當真》成立至今一年多，已經多次搞出大頭佛，成成香港其一個惹火YouTube頻道。



游學修在《Channel需要搬》影片中，提及過NFT項目。（影片截圖）

👉網民期待晚市重開打邊爐 K.Kwong教揀筷子邊邊：用錯隨時膀胱癌

在發佈會上，試當真表示會一共發行6000個NFT，每個0.2 ETH（約港幣$4800），內容為「試映劇場」的精選cap圖，計畫名為「NTR」。試當真亦列出了持有者的四大好處，包括試當真每月把精選影片搬到戲院，由演員親身謝票，只有NTR人士才可獨家報名；持NTR人士可優先購得舞台劇VIP門票；NTR人士可參與「藝員訓練班」選秀工作；以及可在電影留下名字及出席獨家首映禮。

計畫引起網民熱議，如果6000個NFT全數賣出，試當真可袋逾2800萬，但NFT只是過去影片的CAP圖，網民直言計畫搵笨。為了消除疑慮，游學修連日開Live解答網民疑問，。不過仍有網民不賣帳，直言「好失望」、「一朝得志，語無倫次」。

👇👇👇按圖看試當真4大惹火事件👇👇👇

+ 5

1.$4800賣Cap圖NFT

試當真早於《Channel需要搬》影片中，提及其NFT項目。相關NFT內容為「試映劇場」的精選cap圖，以盲盒方式發售，每個0.2 ETH（約港幣$4800）。消息一出即引來網民批評，指其賣cap圖的行為「搵笨」，直言「留名睇中伏」，而游學修亦決定連開多場開直播，正面回應網民問題及質疑。

2.六四潛水

試當真在六四事件32周年當日未有出片，在社交媒體潛水，引起網民熱議，後游學修表示，開台至今從不主張直接表態，他們相信可以作品跟觀眾溝通。在之後的影片《今晚打女人》中，三人對著劇中死亡的女角靜默64秒，而且在劇中亦出現六四字眼自嘲，被指以影片回應網上質疑，亦引起網民以不同角度解讀內容。

2021年在九展Star Hall連開兩場「《試當真一週年現場版》（暫名）」，推出票價逐日遞減機制，

👉日本YouTuber細數港日職場文化差異 在港返工8年這5件事分別最大

3.首創票價遞減機制

2021年在九展Star Hall連開兩場「《試當真一週年現場版》（暫名）」，為了杜絕黃牛，推出票價逐日遞減機制，由第一日開賣$10000元一張，減至一個月後最平$10。網民大讚方式聰明，可以試水溫，摸出頻道在觀眾心中的價位，亦可以打撃炒賣，大收宣傳之效，惟收入難以預計，試當真直言此舉是「同黃牛一齊輸」。

4.游學修大戰蕭若元

2021年2月蕭若元指「香港電影工業無前途」，年輕人拍攝網上短片只是煮飯仔，又批評拍片如不求賺錢、成名、公眾和行業認同，僅是「自娛」。游學修同日反擊，表明不同意香港無人才，他同意網片未具規模，但不等於「煮飯仔」，更提及若年輕人機會是零：「咁即係叫年輕人去死。」網民認為蕭若元以「老屎忽」心態看待，甚至抹殺年青人努力並不公平，亦有人指二人只是以角度不同，一人講現實，一人講追夢，並無衝突。

同場加映：李家超原來叫阿John 15個高官街坊級英文名：陳茂波真係叫阿Paul

李家超競選網站早前意外「流出」，網址疑為「johnlee2022.hk」，不少網民都驚訝指從來未聽過李家超英文名，原來如此「街坊」，亦有人好奇其他高官名人的英文名，一查之下才發現，原來大家的名字路人得來又幾簡單，簡單得來又幾「啱音」。👉即睇呢15位高官叫咩名👈