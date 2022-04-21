【Netflix/夾plan/睇劇/串流平台】｜Netflix日前公開業績，2022年第1季訂閱用戶流失 20 萬人，CEO Reed Hastings直指問題是太多人share帳戶，夾plan睇，更揚言會加價。除了業積欠佳令股價連日急挫，兩日市值蒸發500億美元之外，其夾「plan論」亦令網民大為不滿，指責Netflix內容愈來愈差，才是真正死因，更列出了6大欠缺點。



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有網民承認，Netflix夾plan的確會分薄公司收入，但行為一不偷二不搶，而且「畀足錢」，不明白為何會被指責，更笑言真正的寄生蟲，是沒付費，卻經常「借你個Netflix ac睇啲嘢」的朋友。

亦有網民指出，Netflix的推介十分古怪「明明都冇睇韓劇，唔知點解成日推介畀我，我睇開嗰type反而要自己搵。」而且不少好劇都因為種種原因被腰斬，有的要等一年當載才有下一季，本來以為是百花齊放，最後卻虎頭蛇尾，只好退會。

👇👇👇按圖看網民Netflix 6大缺點👇👇👇

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打機有時氣上心頭，少不免會跟其他玩家會有言語衝突，不過大多是「遊戲事，遊戲了」。昨日網上流傳一條影片，拍攝者回家時，看到一個身形略胖的男子守在他家門口，原來肥仔是因為片主在遊戲中「得罪」了他，憤而起對方底，更堵在其家門前，令片主有家歸不得，令網民嘖嘖稱奇。👉即睇最後點收科👈