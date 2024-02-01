回南天勁潮濕｜香港人一定經歷過8個忟憎日常：屋企門口變水簾洞

每年天氣一入春，香港便開始轉回潮濕，近日濕度更高達100度，整個人也沒精打采，朝早起身已覺頭重重，四圍更濕笠笠，朝早洗好的衣服至晚上更未乾，實在惱人。而每到潮濕天，香港人必經歷這８個忟憎日常，看看大家是否有共鳴。



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有網民表示，最怕潮濕天要出門口，除了地面濕滑之外，家門外的走廊天花更會滴水，感覺非常噁心，如果不小心穿了白鞋，走路更要小心翼翼，一點濺上鞋子的污糟小水花，就足以破壞一整天的心情。

👇👇👇按圖看8個忟憎日常👇👇👇

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潮濕天8個忟憎日常

【１】起身個人重咗10倍，完全唔想郁， 以為自己病咗。

【２】屋企瓷磚出水，重災區之一係瓷磚地面，行多兩轉就會污糟晒。

【３】衫晾極唔乾，掛邊度都一樣，極端情況只好用熨斗。

【４】髪型災難，行出街２秒就會崩塌，已放棄整頭。

【５】電器跳掣，水氣入咗唔知邊個掣，逐個check煩死。

【６】抽濕機過勞，成日擔心佢會爆炸，唔開又會好麻煩。

【７】紙張末日， 所有紙製品一秒「dur皮」, 書頁全部浮起晒.

【８】走郎變水簾洞，只要行出門口，哪怕只係掉垃圾，都要涉水而行。

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