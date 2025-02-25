小薯茄阿冰細妹被指出軌人夫　YouTube界已無清泉？網民:得返呢個

近排YouTube界不停有大事發生，繼早前BBO的混血肥仔疑因偷食自己台女主持丁丁，更跟太太不停在網上來回發文回應，令事件發酵了個多星期，今日又爆另一單，小薯茄吳冰（阿冰）胞妹吳泳今日（25日）突然被指出軌人夫網紅教練William。連番有YouTube頻道「出事」，有網民慨嘆YouTube界已無「清泉」。



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小薯茄吳冰（阿冰）胞妹吳泳今日（25日）突然被指出軌人夫，正印嬲爆發文更標籤其胞姐阿冰。這位人妻（FaFa Tse）的丈夫William是一位網紅健身教練，他們於去年11月結婚，William更經常都會出現在《小薯茄》做嘉賓，結婚時小薯茄的成員亦有去觀禮。

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人妻FaFa在社交平台發文指其夫背妻出軌，凌晨更闖入辦公室「捉姦」，貼文中圖、文、片並茂，「我老公偷食小薯茄泳泳」，更有張疑似人夫與小薯茄泳泳的對話圖。從影片中所見辦公室中一地都是衣服，準備上樓梯之際一健壯男士走下來，除此之外，影片中更見到右上角有一名女子閃閃縮縮。隔了一個小時後，FaFa再發文：「親眼見到我真係崩潰，全身震曬就快要暈。」

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而小薯茄隨即也發表聲明，指公司也是透過報導才知悉事件，亦立即與該健身教練終止個別成員的贊助合作，「就事件為公眾帶來困擾和影響，我們感到抱歉和遺憾。」並指事件不牽涉公司成員，對於坊間誣蔑參與或涉及任何違法行為更屬無稽，將保留一切法律追究權利。

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吳冰不時於阿冰IG出現。（IG圖片）

事件在連登討論區廣傳，雖然這次傳聞跟小薯茄無關，小薯茄明顯「躺著也中槍」，但仍有不少網民感嘆YouTube界近日連番出事，包括混血肥仔疑婚內出軌女主持丁丁、好青年荼毒室鹽叔食粉絲、JFFT床哥得罪MIRROR、試當真阿康犯偷竊案，反映「貴圈真亂」，認為只餘下「笑波子」才是YouTube界清泉。

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的而且確「笑波子」至今形象健康，有網民發現，「笑波子」知道自己的受眾主要是小朋友，自此在片中再沒有講過一句粗口，而且曾承諾一日一片，至今還沒有食言。其實除了「笑波子」之外，網民也數還有不少YouTuber的個人素質也高，例如和女友拍拖超過十年的「Cooking hayhay」、以及最鍾意去日本，去年新婚的「KiKi & May」，都是YouTube界的清泉，而事實上真係爆出負面新聞的YouTube頻道並不多，沒理由「一竹杆打一船人」。大家對事件又有何看法?