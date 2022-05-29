性愛教室｜做愛6大基本姿勢要了解　呢一招有風險分分鐘陰莖折斷

如果讓你每天只能吃叉燒飯，就算那飯有多好吃，每天這樣吃都會很膩的；性生活也一樣，如果沒有一點情趣，每次都是同一人同一模式，閉著眼都能想像得到，那你就不會提起「性趣」要愛愛了。雖然在網上可以找到各種性愛圖鑑，由古至今真正最常用的主要是6種姿勢。



雖然pattern不多，但其實已經夠用，要知道性愛的樂趣不是一直變化姿勢，而是如何營造氣氛與製造情趣。現在來看看到底是哪6種姿勢吧！

做愛花式多籮籮到玩雜技？其實萬變不離其宗6種最基本的性愛姿勢▼▼▼

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1. 傳教士

這個是最最最傳統的姿勢，也就是男生在上方，女生在下方，是愛愛的基礎方式，就連新手都懂的方法。而為什麼以這個名字命名，據說在中世紀的時候，傳教士們覺得這一個體位是上帝認可的唯一一個可以接受的愛愛姿勢。當時候，教會還曾經規定以其他體位進行性行為的人都是要懺悔的罪惡之一。早在英國維多利亞女皇的時代，這個姿勢是在婚姻裡只能使用的姿勢。

雖然傳教士是基本姿勢，但還是能有些變化，如：蛙姿（Coital Alignment Technique）、腿上肩、煎餅、維也納生蠔、展翅高飛（輕度SM）等等，這些就要自己慢慢鑽研了。

2. 女牛仔

這個也是經典的姿勢，與傳教士相反，是女性在上方，男性在下方。這一個方法是許多女性喜歡的姿勢之一，主要是因為可以自己控制速度和深度，但這個姿勢也蠻考體力的。對男性來說，這個姿勢除了生理上的享受之外，還有視覺上的享受，是不錯的體驗。

3. 反向女牛仔

與女牛仔相反方向，以背面向著男性。這一個姿勢雖然男性看不到女性的表情，但卻能提升男性的物理性刺激，而女性則更容易到達G點。

另外一點，大部分的女性都需要以某種方式刺激陰蒂以達到性高潮，而這一個方式除了可以自行刺激陰蒂之外，男士們也可以幫助她們更快到達高潮。

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4. 狗爬式

這一個姿勢相信是從動物界延伸而來，也是男性從後背體位進入，女性則可以以跪著或趴下的姿態進行。這個姿勢可以讓女性腹部的壓迫感減低，而且更能深入體內，但這一個姿勢對男性而言有著一定的風險，因為會有機會讓陰莖折斷。

5. 湯匙式

這一個姿勢是兩人都以側躺的方式，再由男性從後進入女性。這一種姿勢需男性從女性背後環抱，因此對女性而言會覺得更親密。在環抱的同時，男性也可以撫摸女伴的胸部或小豆豆，讓她們有不一樣的體驗並帶來雙重快感。

6. 站立式

這一個姿勢是最方便的姿勢，但卻不是最能享受的姿勢，如果想要來個快速的愛愛，這個方式算是最簡單的。兩人可以藉助牆壁以便不會進行的太吃力，但不管如何，這一個姿勢還真的有著一定的難度。

雖然愛愛方式還有很多變化，但還是離不開這基本的幾個招式。要玩花式愛愛前一定要先得到另一半的應允，尤其是一些高難度的動作，往往搞到腿抽筋或閃到腰，原本是要享受也變得草草了事。

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