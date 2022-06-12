性愛教室︱掌握床上綿綿情話5大要點　做愛時浪漫氣氛迅速升溫

當與心愛的另一半躺在床上時，耳朵旁的浪漫情話可以增加兩人間的樂趣，這一點大多數的人都知道，但是，並非所有人都能做到這一點。因為對自己說這種火辣的話已經夠難了，又要如何在別人面前開口說出這些話呢？

文：Dylan Tang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



如果你也有相同的問題，請仔細閱讀以下為你介紹的五個小技巧，讓你開口說情話再也不困難！

為興奮時刻升溫，掌握浪漫情話有5招▼▼▼

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1. 性愛時小舉動大刺激

愛愛時，可以享受歡愉的過程，並給予自然的反應，如果感覺良好，不要吝嗇告訴你的伴侶，或者你只需要發出呻吟或做出手勢，然後呼叫伴侶的名字也可以。

濃情蜜意時，若只是跟對方說「你很美」通常是不夠的，不妨透過生活時相處的實際案例，來讓情話更加深刻與動人。

當你覺得談話過程很順利與滿意時，可以增加說甜言蜜語的頻率，當然，不需要在一夜之間全部完成，畢竟要先學會爬才能學會走，一步一步慢慢說吧！

2. 親密用語別太搞笑

如果你想提及伴侶的私密處，請不要愚蠢到幫它取搞笑綽號，否則伴侶可能會開始大笑，浪漫氣氛就會瞬間崩壞，但也不要太正式，例如醫師使用的術語，如陰莖，外陰或陰道，同樣會很違和。

若你還是不知道該使用什麼浪漫名詞，可以使用大家俗稱又不失風雅的詞來代替。

3. 低頻聲音更性感

在床上要說什麼，你可以自行決定，記得只要保持聲音低且柔和就好。雖然這看起來只是個小技巧，並不會有太大的區別，但實際上，這種方式聽起來更讓人慾火焚身，因為研究顯示，男人發出的低頻率聲音模式，更具性吸引力。

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4. 別吝嗇稱讚伴侶

勇於讚美女人的男人，時常被女人記得，當然，男人也喜歡得到稱讚，所以請告訴伴侶你對他們的愛，聲音、身體或氣味，都能是挑逗話語的重點，這很有益於床事的進展。

有人覺得說枕邊情話很尷尬或羞赧，但是仔細分析這些話語，會發現文字力量的「威猛」，很值得一試！然而，雖然讚美能助興，卻無法掩飾誠實的生理反應。事實上，你的肢體語言常常洩了你的底，顯示了心裡沒說出口的話。如果你對伴侶撒謊，而你的肢體語言卻相反，到時候讓另一半尷尬、沮喪，可就後悔莫及了。

5. 完事要溫存別馬上洗洗睡

有些人親熱一結束，因為感覺疲憊，就立刻洗澡就寢，有時會讓另一半覺得不受尊重，因此，除了擁抱纏綿之餘，持續在耳邊說浪漫的話，仍然很重要。

另外，高潮後最忌諱的就是安靜，因為性就像是一種禮物，伴侶給了你一個充滿高潮的禮物，那麼除了感謝之外，也應該要回以相對應的禮才好。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：情話綿綿很助興！床上再火熱 5點別忘】

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