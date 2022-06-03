性愛冷知識｜生蠔真能壯陽？揭開催情食物令你性慾高漲的5個原因

食物可以讓你性慾增加嗎？還是這只是你腦海中產生的虛幻效果呢？若是你有這個疑問，想必你已經閱讀了不少相關文章。不少研究顯示，確實有些食物能夠增強性慾，而最被公認能增加性慾的催情食物就是牡蠣(Oyster，生蠔或蚵仔的統稱)。以下將一一介紹多種催情食物（Aphrodisiac），以及為什麼生蠔是大家口耳相傳的天然壯陽藥。

文：Dylan Tang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



天然壯陽藥提升性慾

如果說這個世界上大家都存在的共通點，就是大多數人都有性慾，這也促成了壯陽藥的誕生。壯陽藥是能改善性反應或性慾的藥物。如今，你可以找到有效的壯陽藥物，例如：威而鋼（Viagra）等，這是目前最受歡迎能夠提升性慾的藥物選擇。除了藥物外，不同文化裡都有各自偏好的壯陽食物，例如：朱古力，蘆筍，以及最受大家推崇的牡蠣。

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食物能催情的主因

食物之所以能提高性慾、甚至壯陽，其原因通常分為下列五種類型：

1. 把性慾吃下肚

有些食物吃下肚後會使你身體變暖並提供大量水分，例如：辣椒或咖哩。人們認為，此類食物會在床上激起「熱」的激情。冷食則會誘發涼爽的、緩慢的使身體放鬆的感覺，反而更能增加性交時的樂趣。

2. 像一個性器官

大多數人都不可否認，我們的思想充斥著七情六慾，這也是為什麼人們會把某些食物與性器官作連結。這些引人遐想的食物包括：生蠔，或者類似陰莖的蔬果，如小黃瓜或香蕉。

3. 吃什麼補什麼

在亞洲，人們普遍認為，食用三文魚子，鵪鶉蛋等動物的「蛋」可以使人的性慾和性能力更好，也就是俗稱的「吃蛋補蛋」。

4. 舶來品美食最壯陽

稀有和昂貴的食物被認為能提升更多性慾，例如：象拔蚌（Geoduck）是一個很好的例子，不覺得它看起來就像是男性的威猛下半身嗎？

5. 激發感官，激發慾望

以愉悅的方式刺激感官的食物被認為可以激發性慾。例如，紅色的士多啤梨，因為形狀像一顆心，所以吃起來很浪漫。

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生蠔真的能壯陽嗎？

雖然美國食品藥品監督管理局（FDA）並沒有臨床研究證明生蠔有壯陽功效，不過研究顯示，性腺的退化和人體長期缺乏鋅（Zinc）有關，而生蠔中的鋅含量很高，是所有食物之冠，因而也有「最性福食材」之稱，能夠刺激人體的性慾；除此之外，吃生蠔還能幫助分泌多巴胺（Dopamine），俗稱快樂激素的一種荷爾蒙。因此，雖然稱不上壯陽，至少對於男人而言，每天大量 5 到 7 顆生蠔，你可能會發現身體會開始產生微妙的雄性變化。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：吃生蠔、蚵仔真的能壯陽？催情食物讓你性慾高漲的5個秘密】