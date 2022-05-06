男性健康｜睡得少睾固酮下降易陽痿？多吃5類食物曬太陽治性冷感

睡眠好不好與工作生活情緒及體內荷爾蒙的變化有很大關係，美國芝加哥大學醫學系教授衣芙．范考特博士對一群男大學生進行實驗，結果發現，每晚只睡4～5個小時的男人會格外貪吃。連續1週每晚睡眠時間不足5小時，睪固酮（睪丸激素）濃度明顯低於睡眠充足時。睪固酮過低會給男人帶來陽痿的負面影響，范考特博士說，睡眠不足對男人睪固酮濃度的影響，相當於變老10～15歲所帶來的影響。



睡太少老得快又敗性

成年男性年齡每增加1歲，睪固酮水平就會降低1%到2%，該項研究在美國醫學雜誌（Journal of the American Medical ,JAMA）。睪固酮是一種類固醇荷爾蒙，由男性的睾丸和女性的卵巢分泌，當人體睪固酮過低，男性第二性徵的特點會不明顯，導致夫妻性生活不美滿，《英國每日電訊報》（The Daily Telegraph）報導加拿大一項研究結果顯示，睪固酮分泌量減少會反過來導致睡眠質量降低，它與睡眠之間是相互作用的。

美國《睡眠》（SLEEP）雜誌刊登文章稱，睡眠不足會導致男人睪固酮下降，如果長期缺乏睡眠，男性血液中睪固酮下降速度會加快，而且普遍出現情緒變壞，或是無精打采、體力欠佳，注意力不集中等現象。

男性保健困擾有哪些？（按圖閲讀）

+ 4

相關文章：男性健康｜精神不濟、雄風不再？營養師：吃對營養素解決大4困擾

男性睾固酮下降還會出現性慾減退、勃起功能下降、潮熱、抑鬱、煩躁不安、焦慮等症狀，以及伴隨很多疾病如骨質疏鬆、貧血、第二型糖尿病等，然而很多人並不清楚男人長期睡眠不足會引起睪固酮下降，而睪固酮下降又會引起睡眠時間變短，進而導致男性更快老化。

男性體內的睪固酮濃度和晝夜變化有關，一般是午後最低，夜間睡覺時最高。但人體內睪固酮合成的增加卻不是在夜晚，而是在睡覺時間。由於睪固酮合成需要至少連續3小時的正常睡覺，時間所以睡眠時間不夠必然會導致睪酮下降。

增加睪固酮的食物（點圖放大）

+ 4

所以，自覺睡覺時間變短的男性朋友不妨到醫院檢查一下睪固酮濃度，或者可以先吃一些增加睪固酮的食物：

1. 蛋黃：蛋黃富含膽固醇和維他命D3，前者可在人體內被轉化成睪固酮，後者是促進睪酮分泌的天然維他命，另外還有鋅，鋅是睾固酮分泌不可缺少的微量元素。

2. 大蒜：大蒜中有一種名為二烯丙基二硫的化學物質，它會刺激睪固酮分泌，還能刺激男人的性慾，有壯陽作用。

3. 海藻類洋菜：根據台灣衛福部食品營養成分資料庫的資料，常見食材中鋅含量高的食材中，海藻類洋菜每100公克含有57.792毫克，位居第一。鋅含量排名第一的並不是生蠔，100克生蠔的鋅含量僅有15.48毫克。

4. 十字花科蔬菜：十字花科蔬菜含有的營養素可以抑制雌激素，如西蘭花、椰菜、白菜、芥菜、蘿蔔等食物有助於提高睪固酮濃度。

5. 海魚：海魚富含賴氨酸，多吃能提高精子的活力，精子數量會比其他人多出30%。鱔魚、吞拿魚、三文魚、鰻魚、墨魚等也能提高睪酮濃度。



曬太陽能治性冷感

此外，每天曝曬太陽光15～30分鐘就能提高男性雄性激素的濃度，增強性慾，提高精子質量。也就是說，曬太陽能治性冷感，太陽光簡直是一種春藥。

延伸閲讀：

不愛吃蛋黃？「1神器」讓蛋黃不見了！營養師告訴你1天吃幾顆蛋最好

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」