【MIRROR/姜濤/生日/應援/電車/打卡/免費乘車】今年「姜濤誕」姜糖們繼續搞電車應援，更自發舉辦免費乘車日，場面相當盛大。4月30日怕錯過姜濤電車？即睇這篇打卡指南，一文看清打卡位及行駛時間！



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4月30日是MIRROR成員姜濤生日，一眾粉絲除了在即日起至2022年5月16日包下電車車身打造成「姜濤號」之外，更加碼舉辦免費乘車日，4.30當日全港電車免費！想一坐姜濤電車或者影靚相，就要留意《Opener》精選的6個打卡位了！

姜濤 / IG @keung_show

【1&2】銅鑼灣SOGO及怡和街（東行及西行線）

位於人來人往的銅鑼灣中心地帶，而且鄰近其他姜濤生日應援打卡位，如金百利中心外牆。加上沿路有兩三個電車站，「姜濤號」較多機會停下，如果剛好停在交通燈前，畫面一定更加完美。

【3】香港中央圖書館（東行及西行線）

錯過了銅鑼灣打卡位？還有維園對出、高士威道的中央圖書館附近，兩旁大大條行人路任你影相，還可以於天橋上捕捉電車身影。

中央圖書館附近 / FB @JRteam Hk 愛上香港交通

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【4】北角春秧街（東行線北角總站電車）

如果電車以北角為總站，前一站會先經過春秧街。街上店舖以露天市集為主，也是全香港唯一電車可穿過行駛的街道，成為電車Fans的打卡熱點以及不少電影的取景地。

北角春秧街 / 資料圖片

【5&6】石塘咀總站、北角總站（東行及西行線，石塘咀至北角電車）

想任影冇嬲的話，總站一定是最適合的地方，可以與車身的大大個姜濤合照，更可以坐上「姜濤號」遊電車河。同樣道理，在北角總站拍攝「姜濤號」亦沒有問題。

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記者致電電車公司顧客服務部，職員回覆指「姜濤號」每日會在屈地街車廠出發，行駛石塘咀來往北角的路線，電車公司公關回覆查詢時則表示「姜濤號」沒有固定的開車時間。石塘咀來往北角每日頭班車為6am（東行石塘咀開出），尾班車7:42pm（西行北角開出）。

如果想在4月30日，姜濤生日正日搭叮叮就要留意，當日早上「姜濤號」會由Fans專用，下午才回復正常服務。因更表臨時調動而導致每日行車路線或時間有任何更改，一切以香港電車更新為準。

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