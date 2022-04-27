最近在Facebook掀起了一場台港網民關於中英翻譯的另類大混戰，原來有專頁貼出幾句學渣級翻譯，表示要「我們來交流一下，看大家的英文程度如何」，不少網民紛紛出招，廢到笑的內容引來大量花生友，當中亦有港台「高手過招」， 十分搞笑。



《古惑仔》系列中的大飛哥，亦以學渣級英文聞名。

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Facebook專頁「加藤軍台灣粉絲團 2.0」昨日發文「挑機」網民，更率先拋磚引玉，列出幾句神級翻譯，包括「上帝不公 ＝ God is a girl」、「四代同堂 ＝ family 4.0」、「一鳴驚人 ＝ naruto amazing」，笑翻一眾網民之餘，也引來各路高手在留言區過招，當中更有香港網民參戰，非常熱鬧。

👇👇👇按圖看網民學渣級翻譯大戰👇👇👇

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有網民笑言這水平的翻譯一點都不簡單，廢得來又要捉到句子中的神粹，更要用簡單英文釋出來，直言他們都是另類語言大師。大家覺得哪個翻譯暇過癮？留言分享一下吧！

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