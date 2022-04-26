2022 中學文憑試DSE中文科今日開考，當中卷二作文卷，一如以往地出了三條題目，不過其中一條卻引起網民熱議，直言「以為要寫甜故」，更有人直言考評局「玩嘢」，到底哪一條問令網民如此大反應？



2022 中學文憑試DSE中文科今日（26日）開考。

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除了傳統議論文題目之外，今年出現了一條少見的圖片題，而最有爭議的屬第一題。以下為今年三條問題：

1:

我是一套校服，今日要和主人分離，回想過去我們一起生活，別有一番體會。以上是文章的開首，試以「校服的自述」為題，續寫這篇文章。



2:

試就下圖對你的啟發，以「得不償失」為題，寫一篇文章。



3:

爺爺：「我當鐘錶匠超過50年，畢生專注這門手藝，能做到分毫不差。」

允行：「我是品味生活的咖啡師，亦是書寫人生的作家，更是培育後進的武術教練。」



各人對人生有不同追求。有人認為：「與其一生專精一事，不如發展多元人生。」你同意嗎？試撰文一篇，論述你的看法。



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不少網民都表示第一題「校服的自述」非常「玩嘢」，全因今年應考的同學，高中三年幾乎沒有機會回到學校，不是上網課就是停課，「今屆DSE考生高中三年有幾可著件校服？」更有心邪網民動了歪念，指可以寫成甜故故題，意有所指地表示「發揮空間很大」；亦有網民真心求教，到底這題目應該如何寫作。

👇👇👇按圖看網民腦洞大開👇👇👇

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如果大家應考的話，會選擇作哪一條題目？留言分享一下吧！

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2022年中學文憑試（DSE）22日開考，在疫情陰霾下考生壓力大增。有網民表示，今年的DSE考生，是「最慘的一屆」，因為由2019年開始，幾乎每一年都沒有正常校園生活，不論學習還是同學之間的關係，甚至學校的支援，都近乎零，直言考生們要頂著大極力，十分不簡單。👉即睇網民如何為眾考生打氣👈