【鬼滅之刃/音柱/AI/真人】《鬼滅之刃》自第一季上映已經大受歡迎，製作中的第三季《刀匠村篇》日前亦釋出宣傳影片，令一衆粉絲非常期待。而在今年2月完結的《遊郭篇》中，最多人注目的正是顔值爆燈的音柱宇髄天元和他的3位老婆。他從漫畫變成動畫後的華麗美貌已經驚艷一班粉絲，最近有一位網友更是透過AI和高超的P圖技術將音柱和他的3位老婆變成真人；令一衆網民感嘆真人更美了！



👉人魚傳説是真的？！300歲「半人半魚木乃伊」驚現人體相似組織 !

音柱宇髄天元除了華麗的美貌，還擁有槙於、須磨和雛鶴3位老婆，令不少粉絲羡慕。最近網民sucksukeee就透過AI和P圖技術，將同生共死的4人真人化，讓不少粉絲爲之瘋狂。當中有網民表示動畫中的須磨雖然是3位老婆中自己最無感的，沒想到真人版的須磨竟然是這麽美。亦有人以爲AI還原的角色們是Cosplayer，大讚逼真。

👇👇👇即睇音柱與3位老婆的真人版👇👇👇

+ 3

小編覺得雛鶴的真人版很像女演員或者偶像團體成員，也有點大姐姐風範。大家又覺得音柱與他的3位老婆哪一個的重現最逼真呢？不妨留言分享一下。

👉168斷食法｜減重師揭2大黃金進食時間：朝早食炸雞、用花生油都得

同場加映：女生「原味口罩」疫下大賣 日男想聞女生口氣有唇印賣呢個價

新冠疫情下我們差不多每一天都需要帶上口罩，成爲日常開銷不可或缺的一部份。雖然我們每一次用完都會即棄或需要清洗，日本的一班年輕女性卻從中發現商機，竟然開始販賣「原味口罩」。這並不是因爲口罩庫存不足，而是爲了滿足特殊性癖好。被口罩上殘留的化妝品和女性芳香所吸引，有不少男性會花錢買這些口罩回家作「配菜」……女生「原味口罩」疫下大賣👈 👈 👈