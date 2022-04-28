香港人向來熱愛日本料理，除了出外到餐廳享受，有不少人亦會選購冷凍食品在家中重現日本的味道。當中長期人氣高企的是日式煎餃，不但做法簡單也非常美味。但不知道大家會不會經常遇到餃子破皮令肉汁流失的情況呢？最近有一個日本節目就實驗了3個網上流傳可令餃子不破皮的秘訣。到底是甚麽辦法呢？一起來看看吧!



（《大阪ほんわかテレビ》截圖）

節目《大阪ほんわかテレビ》日前在《情報喫茶店》的環節中實驗了3個網民建議防止餃子破皮的秘訣。當中包括用熱水、加麻油和加醋，節目組煎了4批餃子，以沒有用秘訣的煎餃與3個網民建議作比較，研究到底哪個方法能保住最多餃子不破皮。結果原來下這樣東西就可以防止餃子破皮？！

👇👇👇即睇令餃子不會破皮的秘密手法👇👇👇

+ 21

👉李家超有新外號「頁問」 13個名人抵死花名：表哥、万刀甲跟一世

餃子絕對是最受港人歡迎的急凍食品之一，雖然做法簡單，大家經常都會遇到餃子破皮的情況，令賣相變差、肉汁流失。節目在網上搜集了網民提出的3個不同方案，實測到底在煎餃時加熱水、麻油和醋當中哪一樣最有效防止餃子破皮。首先節目以最一般的方法煎了一批餃子，將餃子放入平底鑊稍煎，再加水冚蓋蒸煮5分鐘，再煎走多餘水分就完成了。但用這個方法煎的餃子很容易破皮，節目組實測時也發現，24個餃子裏面只有8個餃子沒有穿洞。於是節目組便接著測試網上流傳的幾個解決方法……

（《大阪ほんわかテレビ》截圖）

👉增肌減脂｜韓國大熱檸檬水減肥法 KOL教整排毒果汁日飲2L減16KG

首先是加熱水的秘法。這個方法要求先用中火煎餃子，然後在平常加水的時間點加入大約90°C的熱水，再如常蒸煮5分鐘。據説這個方法能防止平底鑊降溫，從而令餃子皮不會黏在一起。不過用熱水代替室溫水後，依然有餃子破皮。雖然對比一般做法是較少餃子穿孔，24隻餃子中也依然有9隻破皮。節目接著測試加入麻油的秘法，循一般做法煎餃，到最後收尾階段加入3茶匙麻油；藉麻油包覆餃子讓它們不會黏在一起。不過用麻油的做法似乎成效沒有加熱水大，結果24隻中只有11隻沒有穿孔。

實測的最後一個方法則是加醋。雖然點餃子時經常會用到醋，到底在煎餃的階段就加醋會有甚麽效果呢？和麻油方法一樣，先將餃子蒸好，最後加入2湯匙醋。結果加醋煎完的餃子竟然可以輕鬆扳開，輕輕用筷子一夾就能剝離。24隻餃子中只有一隻不幸破皮！有日本營養師表示，餃子會黏在一起是因爲餃子皮裏面含有麩質。一經加熱和接觸水份，就會形成糊狀令餃子黏在一起；而醋的酸性正正有效降低麩質造成的黏性。

（《大阪ほんわかテレビ》截圖）

小編吃餃子時一向都喜歡點醋，沒想到原來在煎餃期間加醋是防止餃子穿隆的秘法。不過不喜歡吃醋的大家也不用擔心，少量醋經過加熱後基本不會留下酸味。不妨試試這個秘法吧！

同場加映：這5個生活習慣竟是抑鬱症幫兇 食宵夜也上榜！專家：嘆氣可減壓

近年來因為患抑鬱的城市人越來越多，特別是疫情下工作學習等壓力更倍增。香港更有調查發現，自第五波疫情爆發以來，線上精神健康服務使用者增加六成，其中有47%使用者呈中度至非常嚴重焦慮。日本節目《世界一受けたい授業》日前就邀請一位精神科醫生，講解5個會影響抑鬱的生活習慣。當中竟然講到吃零食會導致抑鬱，反而多多嘆氣可以舒緩減壓?這5個生活習慣竟是抑鬱症幫兇？！👈 👈 👈