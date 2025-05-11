【結婚/聘禮/禮金/回禮】有網民被外母要求50萬禮金娶老婆，最後只回禮$18,000的利是，差額達27倍，其實聘禮和回禮的金額以及排場又有沒有標準呢？專家教結婚要慳錢又夠體面其實唔難！



《感動她77次》劇照

網民「前來Cute馬」早前在香港討論區發文，指自己娶老婆給了女家50萬禮金，但外母只回禮$18,000的利是。樓主透露自己月薪10萬，但外母硬要50萬禮金，而且未計酒席、戒指等費用，結果遭其他網民恥笑：「一個傻仔做完一件蠢事，之後先去問人係咪蠢咗」，更叫他「試下講唔結婚住，外母仲心急過你」。

《你的婚禮》劇照

其實男家聘禮金額方面有沒有指標，而女家回禮又有甚麼要注意呢？Taste Wedding負責人Jessica就表示：「其實禮金都係心意，始終而家同古代唔同，婚後個囡都會畀家用娘家，唔係潑出去嘅水，同娘家再冇關係。」

《惡之花》劇照

👉減肥一定要戒食麵包？白飯麵包熱量大比拼 日媒揭吃這東西更易瘦

Jessica平時都會提供女家回禮物品清單給新人參考，她指出部份為取好意頭，故不要太馬虎：「新郎嘅禮物，即係姑爺皮帶、褲、銀包等等，其實係反映佢未來嘅財富，所以外母唔好求其買。一來有紀念價值，二來佢負責賺錢養屋企，攞意頭等個囡生活得好。」

有些回禮現今社會則可以省略，「鬆糕大發寓意甜甜蜜蜜。其實啲糕餅都幾多，如果食唔晒唔買都可以。另外老爺褲奶奶裙都可以用利是代替，金額多少就睇外父外母有幾尊重親家。」

回禮物品清單 / Taste Wedding

同樣地，回禮利是也視乎個人財力，「當然多啲錢會體面啲，不過都冇話好似以前咁一定要畀返禮金一半錢，其實個金額好意頭就OK，樓主呢個Case有$18,000都叫符合要求。」

《忘記你記得愛情》劇照

聘禮和回禮同樣講求排場，Jessica認為回禮利是和禮物要成正比：「當然我唔太建議一切從簡，但如果真係想咁做，送少啲禮物之餘，利是都唔好包咁多錢，兩邊要成正比。」一般人過大禮的話，即使再簡單，媽媽最基本都要有一對龍鳳鈪給女兒才叫做恰當。