【MIRROR/MIRROR演唱會/前夫/優先購票】鏡仔優先發售客戶放寬要求，你以為就買到飛？事實上前夫們瘋狂F5依然買唔到，Server疑似已死，銀行又不審批信用卡申請，相信好快有苦主要準備執包袱瞓街！



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MIRROR演唱會《MIRROR.WE.ARE Live Concert 2022》今（4月29日）早開始優先發售，即使今次開10場紅館都一票難求，已經全數售罄，網上繼續有大量連賣飛頁面都入唔到，不斷F5再F5的網民。

昨日（4月28日）Citibank宣佈優先購票的客戶放寬到Citi The Club信用卡所有持卡人，引來鏡粉即時交表，不過申請一直未獲批，熱線亦打不通，被懷疑Server已死。

Citi The Club信用卡優先門票已經全數售罄

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FB「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」一眾前夫亦在群組哀嚎，版主出post表示：「我自己買唔到，相當合理嘅…但今次好似成個宇宙都無人買到，Citi會唔會破完一日內最多人申請信用卡嘅記錄之後，再破一日內最多人cut卡嘅記錄？距離瞓街又邁進一大步！」

《開罐》找到其中一名有份開post的前夫Sam，他向記者表示，由於工作關係未能長期F5，其實內心已打定輸數，雖然仍開著電腦「得閒望下」，可惜奇蹟沒有發生。

Sam坦言希望下次售票時可以買到飛：「我成日覺得Fans錫MIRROR肯定多過佢哋錫Fans，真係想MIRROR放多啲飛畀鏡粉。特別係前夫，佢哋絕對係最值得被表揚嘅人種，MIRROR絕對最要多謝班前夫。」

👇點撃圖片看前夫崩潰留言👇

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此外，網民亦於Citibank社交平台留言洗版投訴：「出得呢個condition都預咗好多新客戶申請，又唔預多啲人手批核同聽電話。交齊文件幾日都未批，今日post今日deadline，玩死人咩？」、「舊客都要補交文件，又批唔到卡，根本呃人申請，多謝citibank助長黃牛」。

搶飛搶到懷疑人生，又想入場看MIRROR點算？網民也嚴選了數個可以另類入場的方法，包括做紅館帶位員、等5月入官方歌迷會買票、以及求MakerVille將尾場變成收費形式的網上演唱會等，總之堅拒幫襯黃牛。

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