【曾江/逝世/隔離酒店】資深藝人曾江今日（27日）被發現，倒斃在尖沙咀檢疫酒店房間，警方正調查其死因。消息指，今日早上衞生署人員巡查時，拍門無人應門，酒店職員開門發現死者昏迷在房間內，證實當場死亡。



資深藝人曾江今日（27日）被發現，倒斃在尖沙咀檢疫酒店房間。

消息指，曾江於本星期一（25日）獨自由新加坡返港，入住作為指定隔離酒店的九龍酒店。今日中午12時左右，衞生署人員巡查時無人應門，酒店職員開門後，發現曾江昏迷在房間內，其後證實死亡，享年87歲。

曾江從事演藝工作逾60載，演出數百部電影，1970年代起曾江加入電視圈出演電視劇集。2015年在《第34屆香港電影金像獎頒獎典禮》憑《竊聽風雲3》首奪得「最佳男配角」。他拍攝的「美源髮采」廣告，「逐漸變黑又得，立即變黑晒亦得，得咗！」成為經典。

年輕時的曾江，其實是一名超級高材生，在美國留學第一年已經考獲第一及取得獎學金，多間名牌大學爭相招攬。一心讀醫的他因為「怕悶」，而轉讀建築系。畢業後成為建築師，卻又因為「唔啱feel」而加入演藝界。年輕時以感覺行先選擇自己的路，成為別人眼中比較離經叛道的後生仔，也比較理解年青人的心態。

多年後接受媒體訪問時，指自己以前喜歡教人，指指點點，現在才知道這是做人大忌。因此書桌有一句座右銘：人之患，在好為人師。「我不應該憑我自己的經驗去要求人家，我應該憑我自己的經驗去要求自己。」

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曾江曾在一個媒體訪問中表示，希望自己離世時不要有太多遺憾。惟不少網民都對他離世大感愕然，指是演藝界的一大損失，希望他家人節哀。

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