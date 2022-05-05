俗語話「過咗海就係神仙」，邊個估到過咗海之後，原來仲要玩埋三項鐵人先到到目的地。近日有網民開PO指自己早幾個月interview的時候撞正疫情，於是改為online interview可以一邊開cam一邊跟稿讀，沒想到自此便被老細誤以為他英文好好。更可怕的是開PO當天，竟被老細欽點他兩日後C位出道，主持一個有大量外國人的會議，令原PO十分驚慌，立刻上網急求各種應對大法！



《大叔的愛》劇照

網名「負碌大師」的網民日前以「點算？老細誤會左我英文好好」為題，在LIHKG討論區上發文，希望徵求各大網民的意見，以應對兩日後發生的災難！事源這位原PO由細到大英文都是有限公司，恰巧幾個月前新工interview撞正疫情，有幸改為online interview，可以光明正大出術，一邊開cam一邊跟稿讀，更因此而順利收到offer。

👉🏻 👉🏻 👉🏻中大公屋仔後悔棄選醫科只能做中產 千字文呻：醫生先做到上等人

沒想到這次interview的好表現，竟為原PO自己未來的職場生活埋下了禍根，全因老細自interview起便對他的英文能力十分的肯定，認為他英文非常好！誰知這就是惡夢的開始「點知入到去間公司日日都要同啲鬼佬開會，我次次都成個grad din毒L咁坐係到，成個賓賓咁yes yes yes，完全唔知佢地up wt（what）」。

《大叔的愛》劇照

出PO當天原PO更被老細叫入房，原本以為自己穿煲的他，竟反被老細委派他C位出道，兩日後主持會議「原本以為佢會鬧爆我或者炒左我㗎啦，點知佢同我講唔好咁緊張，知我英文其實好掂，仲叫我過兩日開會露兩手，比個c位我主持大局。」，令他不知所措！

👉🏻 👉🏻 👉🏻近親性交？表兄妹亂倫結婚13年生3孩 婚變驚揭親兄妹爸媽撮合

於是原PO只好上網急求應對英文會議的大法，務求自己兩日內英文由2變5**！一眾網民於是天馬行空地為原PO提供不少搞笑的意見，有人指直接sick leave算、有人又指只要有自信，講得夠快，就無人發現到，天下武功都係為快不破，十分爆笑。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：更多網民對樓主應對外藉會議的爆笑建議吧！ 👇🏻👇🏻👇🏻

+ 6

既然木已成舟，一日要係依間公司做嘢，一日都要對住大量的外藉人士。外在環境冇得改變的話，唯有逼住自己適應這個充滿住大量英文的世界，日復一日的頂硬頭皮上，總有一日可以變成那個自己心目中英文好勁的人！

👉🏻 👉🏻 👉🏻可口可樂重推玻璃樽裝 官網教正宗飲可樂步驟：原來要加一樣嘢

同場加映：李家超見妹妹飲嘢讚大個識吹樂器 8句落區時另類黎明式尷尬金句

【選特首/李家超/行政長官】李家超頻頻落區為特首選舉造勢，亦不時爆出「黎明級金句」。5月5日在西九文化區出席活動時，看到一名女孩在喝樽裝飲品，口直心快表示「你第日一定係識吹樂器」。之前更試過對一家結業店舖的東主講「生意好」，雖然東主事後表示不介意，認為只是普通打招呼，不過場面仍非常搞笑。

點擊連結看全文：李家超見妹妹飲嘢讚大個識吹樂器 8句落區時另類黎明式尷尬金句